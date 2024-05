Mezzi incendiati sotto sequestro: la pista dell’attentato 

Un nastro di recinzione bianco-rosso delimita i mezzi della nettezza urbana, distrutti dal rogo scoppiato martedì sera nel deposito della Sangalli Giancarlo & C. srl, società che dal 1° gennaio gestisce a Porto Torres l’appalto di igiene urbana da 18milioni di euro. Undici autocompattatori ridotti in cenere, i cosiddetti “porter” per la raccolta dell’umido e i rifiuti da spazzamento, e un altro mezzo Daily danneggiato dalle fiamme, sono stati messi sottosequestro dalla Procura di Sassari che ha aperto un'inchiesta per accertare l’origine dolosa dell’incendio divampato nella sede della zona industriale.

Le indagini sull’ipotesi di attentato sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Sassari che, su disposizione del sostituto procuratore Angelo Beccu, hanno effettuato un sopralluogo il 1° Maggio sentendo i responsabili della ditta. I danni stimati ammontano a circa 300mila euro. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere. I vigili del fuoco non hanno riscontrato alcuna traccia sospetta, nessuna effrazione nei cancelli che, però, potrebbero essere stati scavalcati. Non si esclude neppure la causa accidentale, un autocombustione provocata dalla fermentazione dei rifiuti biologici. A seguito degli ultimi atti di vandalismo, pestaggi tra giovani e attentati incendiari, i gruppi di opposizione-Psd’Az, Lega, Sardegna al Centro e Gruppo civico- hanno chiesto la convocazione urgente di un consiglio comunale sul problema sicurezza in città. «Gli episodi di criminalità destano preoccupazione», dicono i consiglieri «pertanto chiediamo al sindaco un rapporto dettagliato sullo stato dell’ordine pubblico».

