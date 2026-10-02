Mezzi in panne, ritiro dei rifiuti in tilt 

Mezzi fuori uso e il ritiro dei rifiuti va a singhiozzo. Da circa una settimana in sei dei sette paesi della Bassa Valle del Tirso- Grighine il servizio è quasi paralizzato e subisce ritardi o rinvii. E così ad eccezione di Simaxis dove il servizio è gestito in maniera autonoma, per i cittadini di Siamanna, Siapiccia, Allai, Ollastra, Zerfaliu e Villanova Truschedu sono inevitabili i disagi. La ditta incaricata e le amministrazioni comunali sono al lavoro per cercare di limitare i problemi e tornare al più presto alla normalità ma al momento è impossibile fare previsioni sulla ripresa regolare del porta a porta per la raccolta dei rifiuti.

Mezzi in panne

Le prime avvisaglie una settimana fa quando uno dei mezzi compattatori si è fermato. «Purtroppo i guasti non hanno riguardato un solo mezzo e, il caso ha voluto, che si siano bloccati tutti insieme negli stessi giorni» spiega Raimondo Deidda, sindaco di Siapiccia e presidente dell’Unione dei Comuni. Problemi meccanici e di varia natura che adesso stanno mettendo a dure prova il servizio, gestito ormai da sette anni dalla ditta Effe Ambiente srl. Tre compattatori sono nelle officine in attesa della riparazione e della messa a punto. «La ditta è al lavoro per cercare di rimetterli in strada al più presto - aggiunge – Purtroppo nonostante le manutenzioni, le macchine si possono guastare all’improvviso come è accaduto in questo caso».

I disagi

I problemi per i cittadini dei sei Comuni sono inevitabili ma tutti cercano di collaborare. «Oggi da noi il servizio era operativo solo in una parte del paese – osserva il sindaco di Siamanna, Franco Vellio Melas – qualche disagio inizia ad avvertirsi, ci auguriamo che a breve la situazione torni alla normalità». Nei siti istituzionali delle amministrazioni e sulle pagine Facebook intanto i sindaci aggiornano costantemente i cittadini sulle modalità di ritiro. Ieri disagi anche per il ritiro dei pannoloni nelle abitazioni in cui vivono persone fragili. «Il servizio dovrebbe essere svolto oggi» annuncia sui social Deidda ma il condizionale è d’obbligo. «È molto difficile fare previsioni dipende dalla natura del guasto – aggiunge il presidente dell’Unione – di sicuro tutti stiamo cercando di fare il possibile per superare questa fase critica». Si attendono conferme sull’apertura dell’ecocentro di Ollastra prevista per oggi. Sui siti l’aggiornamento da parte degli amministratori è costante. «Ci hanno assicurato che la prossima settimana la situazione dovrebbe risolversi, se così non sarà dovremmo adottare altre soluzioni» conclude Melas.

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