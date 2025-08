Mezzi del 118, attivate sei postazioni 

L’acronimo è Msb. Sono le postazioni con mezzo di soccorso di base: l’Areus, l’Azienda sanitaria per le emergenze/urgenze, ne ha appena attivate sei. «Si aggiungono – è scritto in una nota – alla rete territoriale del 118, operativa tutto l’anno». Tecnicamente, le sei nuove Msb hanno ottenuto l’accreditamento dell’Areus, «in coerenza con la sua mission e seguendo le indicazioni della Regione».

Nel territorio di Cagliari e provincia in cui è compresa la Asl 8, «è attivo dal 14 luglio il mezzo di soccorso di base nel Comune di Nurri, con operatività H24». A Cagliari, il servizio è stato aggiunto «nel quartiere del Cep dal 1° agosto, con orario H12 diurno, dalle ore 8 alle ore 20».

Ancora: «Nella Asl 5 di Oristano, sono due le nuove postazioni di base. Dal 1° agosto sono in attività le Msb di Ruinas e di Seneghe», operative nelle dodici ore diurne. Stessa turnazione è prevista a Desulo, che rientra nella Asl 3 di Nuoro, dove «a giorni sarà avviato il servizio». In Gallura è invece partita il 14 luglio la nuova Msb di Monti, uno dei trentasei Comuni del territorio. «Si tratta – spiegano da Areus – di un attivazione parziale prevista dal Piano di riorganizzazione della rete territoriale», che ha previsto novità sia sul fronte dei mezzi che degli equipaggi. Così ha voluto «il commissario straordinario Angelo Maria Serusi, seguendo le disposizioni dettate dalla legge regionale numero 8 dell’11 marzo 2025», con cui il Consiglio ha dettato le regole per «l'adeguamento dell'assetto organizzativo e istituzionale» del Sistema sanitario sardo.

