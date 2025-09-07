Mezzi agricoli per i Comuni 

Il Comune di Santadi, capofila insieme a Villaperuccio, ha ottenuto 180 mila euro dal Gal Sulcis per acquistare mezzi e attrezzature agricole utili alla manutenzione e messa in sicurezza delle strade rurali. Sono stati comprati due trattori con trincia, un porter per il verde pubblico e 15 sedie a rotelle pieghevoli a disposizione dei cittadini di entrambi i comuni. Anche Villaperuccio si è dotato di un trattore con trincia. I sindaci hanno sottolineato l’importanza della collaborazione. (m. g. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA