Mezzi abbandonati  dappertutto: «Così è una giungla» 

Sembra un deja-vu: li trovi di nuovo ovunque. Davanti alle fermate dei bus, sui marciapiedi, ai bordi delle carreggiate, persino sulle isole spartitraffico. Da quando sono arrivati in città i monopattini blu (che insieme a quelli verdi offrono il servizio di noleggio) sembra di rivedere la giunga della sosta senza regole quando, fino a tre anni fa, Cagliari non aveva regole per la gestione del servizio. «I nuovi monopattini in sharing sono dappertutto», spiega Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI, che ha presentato una interrogazione in Consiglio. «Si sta ripetendo quanto accaduto all’inizio, quando la città non aveva ancora disciplinato il servizio di sharing, fissando le regole per i parcheggi che fino a poco tempo sono state rispettate», aggiunge.

il Comune ha già inviato alla società una lettera con cui chiede alla società di rispettare le regole fissate dal bando, pena la possibilità di revoca della concessione. «Ogni società ha gli stalli assegnati», in qualche caso in uno spazio riservato a 4 monopattini erano parcheggiati ben sette, come è possibile che accada questo disordine?», domanda Mannino. ( ma. mad. )

