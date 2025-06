Mezzanotte, 207 cm è la nuova ala pivot del Banco di Sardegna 

È giunto Mezzanotte e si accendono le luci su un reparto che con un forte centro straniero può dare soddisfazioni. Il primo nuovo acquisto del ds Sartori è l'alapivot Andrea Mezzanotte, 207cm di altezza, 27 anni ma già tanta serie A: sette campionati con oltre 200 presenze fra Trento, Brindisi e Treviso dove ha disputato le ultime due stagioni producendo una media di oltre 4 punti con 11-15 minuti di utilizzo e il 37% nelle triple. Ha disputato anche l'EuroCup e quindi è pronto per la Europe Cup Fiba che è torneo meno competitivo.

Grande entusiasmo

Sartori, direttore sportivo della Dinamo, spiega: «Mezzanotte ha manifestato un grande entusiasmo nell'abbracciare il nostro progetto. Dal punto di vista tecnico è un lungo che apre bene il campo e che ci permetterà di sfruttare al meglio le caratteristiche di Thomas, dandoci pericolosità perimetrale, stazza fisica e un contributo solido a rimbalzo. Si tratta, inoltre, di un ragazzo che sa farsi apprezzare anche all'interno dello spogliatoio, e che ci darà una mano anche nell'inserimento dei nuovi giocatori». Andrea Mezzanotte è carico: «Parlare con coach Bulleri e sentire quanto fosse determinato a inserire nello spot di ala forte un giocatore con le mie caratteristiche, mi ha dato subito delle sensazioni molto positive. Per me si tratta di un'importante opportunità e mi auguro di ripagare la fiducia del club oltre che dello staff. Mando un grande saluto a tutti i nostri tifosi: ci vediamo ad agosto, tutti carichi per iniziare una nuova avventura».

Addio Bendzius

Con l'arrivo di Mezzanotte in un reparto che ha già Thomas, è scontata la rinuncia dopo quattro stagioni al capitano Eimantas Bendzius, che gioca da “4”, mentre la Dinamo deve per forza prendere il centro titolare con Vincini che farà il cambio. Inoltre come quinto lungo è già stato ozpionato il senegalese di formazione italiana Fadilou Seck, 207cm, 27 anni, proveniente da Torino in A2 dove ha avuto 2 punti e 2,5 rimbalzi di media.

RIPRODUZIONE RISERVATA