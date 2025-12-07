VaiOnline
Atletica leggera.
08 dicembre 2025 alle 00:45

mezza, vittorie annunciate 

Loitanyang e Spazzafumo trionfano nella 17ª “Cagliari Respira” 

Questa è la cronaca - ventosa e soleggiata - di una vittoria ampiamente annunciata. Simon Kibet Loitanyang ed Elisa Spazzafumo si mettono al collo la medaglia ecosostenibile della 17ª Cagloari Respira, sollevano il trofeo dei vincitori e intascano il meritato montepremi dopo 21,097 km nei quali il loro successo non è stato mai messo in discussione. Né dai diretti rivali (staccatissimi), né dal vento di maestrale che, soprattutto nel rientro dal parco di Saline e Molentargius, è stato davvero un fattore.

La tripletta

Per il keniano che vive a Perugia e corre per la Policiano Arezzo è la terza affermazione consecutiva. Il tempo di 1.07’47” l’ha ottenuto con il numero di pettorale, 833, davvero insolito per un campione uscente, ma è un dettaglio: «Organizzazione perfetta, ma tanto vento. Però queste sono le sfide che certe volte affrontiamo. Al ritorno era contrario e ha abbassato la media perciò devo essere contento del tempo e soprattutto di aver vinto». Alle sue spalle, tutti sgranati: il marocchino Jbari è ancora secondo in 1.11’02”, poi il napoletano Michele Caggiano in 1.11’44 e il bolognese Davide Sughi. Il primo sardo (anche se ormai bellunese) è Andrea Mainas, quinto, poi Marco Mattu che colloca al settimo posto la società organizzatrice, il Cagliari Marathon Club.

Primadonna

Viareggina di nascita, sarda da sei anni, Elisa Spazzafumo ha trionfato in 1.20’13” seguendo la tattica di gara del suo tecnico Nando Vicari all’Atletica Elmas: «C’era un sacco di vento ma devo ringraziare due ragazzi perché ho sfruttato la loro scia, poi sono riuscita a tornare sul mio ritmo. Sono contenta, stavolta non ho avuto crisi al 17° km e devio ringraziare il mio allenatore che mi ha suggerito di partire con cautela». Adesso sguardo rivolto ai cross e magari a ritoccare il personale di 35’45” sui 10.000 metri in pista per la terapista della neuropsicomotricità del Ctr che ci tiene a mandare un saluto ai suoi bambini. Seconda e felice Lisa Orrù: l’Ironwoman di Sinnai non perde mai il sorriso: «Per me sono allenamenti di qualità in compagnia». Terza Raimonda Nieddu.

La giornata

Per il resto, la Cagliari Respira, con gli oltre 1100 tra agonisti e staffette (con vittoria di Riccardo Spano e del ritrovato Stefano Floris) e i quasi mille della 6 km non competitiva, ha fornito il solito spettacolo di colori e passione.

