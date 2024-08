Mezza Ogliastra senza oculista 

Una visita oculistica nel servizio pubblico in Ogliastra è vietata. A meno che i pazienti non prenotino al poliambulatorio di Jerzu, unica sede dove c’è una specialista a disposizione per quindici ore la settimana. Oppure in privato, se si ha la possibilità di pagare la visita. A Tortolì e Lanusei il servizio non è attivo. È così dallo scorso febbraio, ovvero da quando la dottoressa Rosella Pintus si è congedata dall’Asl Ogliastra. Eppure il distretto sanitario ha attivato tutte le procedure del caso per sopperire alla carenza del servizio, pubblicando il bando, sia a marzo che a giugno, per l’assegnazione del posto vacante. Tutto inutile: nessuno ha manifestato interesse a lavorare sul territorio.

Trasferta obbligata

Nella terra della longevità una visita oculistica è diventata un lusso. Tranne che al poliambulatorio di Jerzu, né Tortolì né Lanusei garantiscono il professionista che presta servizio all’Asl. L’unica pista resta affidarsi a uno specialista che visita (a pagamento) nel proprio studio. Oppure salire in macchina e raggiungere le altre sedi territoriali dell’Isola passando per il Cup, a cominciare dal Pronto soccorso del San Francesco di Nuoro. Non proprio dietro l’angolo.

«Lo scorso marzo - spiega Sandro Rubiu, responsabile del distretto sanitario di Tortolì - abbiamo pubblicato il primo bando per diciotto ore settimanali sia per Tortolì che per Lanusei. Nulla di fatto. A quel punto abbiamo riproposto lo stesso bando a giugno, ma anche in questo caso nessuno si è fatto avanti per lavorare da noi». Non resta che ritentare la carta del bando per intercettare il successore della dottoressa Pintus, una colonna dell’Asl negli ultimi trent’anni. «A settembre il bando verrà ripubblicato, confidando che stavolta l’epilogo sia diverso rispetto ai precedenti».

Sospiro di sollievo

Dall’Oculistica alla Medicina generale, conforta una novità, non del tutto attesa. Per l’ambito territoriale Gairo-Ussassai-Osini-Ulassai-Seui si è resa disponibile una dottoressa di origini ogliastrine. Juliana Demuru aprirà l’ambulatorio per assistere i pazienti di Ussassai, Osini e Ulassai. «La professionista si è messa a disposizione, manifestandoci la sua volontà di poter prestare servizio in questi tre centri e noi non possiamo che esserle grati», dice Rubiu. Intanto sul fronte delle guardie mediche, l’ambulatorio di Tortolì colma quasi tutti i buchi di agosto: manca soltanto reperire un professionista per il doppio turno di Ferragosto.

