Mezza maratona, divieti e chiusure a partire dalle 7  

Giornata da bollino rosso per il traffico cittadino. Quasi mille atleti si sono dati appuntamento oggi a Oristano per la decima edizione della Mezza maratona del Giudicato e per consentire lo svolgimento in sicurezza delle due gare competitive e della camminata ludico-motoria, a partire dalle 7 e fino al termine della manifestazione, scattano divieti e chiusure.

Stop al transito e alla sosta in via Vittorio Emanuele, piazza Giovanni Paolo II e nelle vie Duomo, Sant’Antonio e XX Settembre. Rimozione dei veicoli parcheggiati anche in via Tharros, su entrambi i lati, e in piazza Roma. La circolazione sarà vietata in tutte le strade interessate dai tre percorsi previsti dall’evento sportivo che quest’anno sarà dedicato alla memoria di Chiara Carta, la giovane uccisa un anno fa a Silì.

Partenza comune da via Duomo; il percorso della gara da 21 chilometri attraversa via Cagliari, il ponte Tirso e raggiunge il porticciolo di Torregrande attraverso la Provinciale 1. Il rientro, invece, è previsto dal ponte di Brabau, giunge a viale Repubblica e attraverso le vie del centro fino a piazza Giovanni Paolo II.

La competitiva da 10 chilometri, costeggiando i giardini di viale Repubblica arriva fino alla rotonda di Cabras dove è previsto il giro di boa. La camminata, infine, toccherà le vie degli Artigiani, Campanelli, Manconi, Cairoli, Campanelli, Casula, della Conciliazione, Martiri di Belfiore, Diaz, Satta, Tirso, Mazzini, Serneste, Garibaldi, Angioy e Vittorio Emanuele, oltre alle piazze Roma e Manno, con arrivo in piazza Duomo. ( m. g. )

