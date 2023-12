Mezza Giunta in corsa, ma non il sindaco 

In attesa di schieramenti e nomi dei leader certi, la corsa verso la Regione è iniziata anche a Selargius. Fra aperitivi elettorali, incontri più o meno formali, e candidature ormai sicure. E di fatto metà Giunta che tenterà il salto di qualità dai banchi di piazza Cellarium a quelli di via Roma a Cagliari.

Il primo cittadino

Il sindaco Gigi Concu ha già detto da tempo che non si candiderà. «Durante la campagna elettorale ho promesso ai miei concittadini che sarei rimasto alla guida della città sino alla fine del mandato», dice. «Confermo quanto detto allora, e, nonostante le proposte ricevute da diversi partiti che certo mi gratificano e lusingano», aggiunge Concu, «continuo a fare il sindaco di Selargius con orgoglio».

Le ambizioni

Ma nella sua maggioranza almeno in cinque sono già in corsa per le Regionali 2024. Tre assessori su sei sicuri, a partire dalla vicesindaca Gabriella Mameli, esponente dei Riformatori, che conferma «di essere candidata con il proposito di portare l’esperienza maturata in questi anni anche nell’interesse del territorio, considerato peraltro che Selargius già da un po’ di tempo non ha propri rappresentanti in Regione». Fra i candidati certi c’è anche il collega di partito Gennaro Fuoco, attuale consigliere comunale, e non si esclude la presenza nella lista della Lega dell’esponente del Carroccio a Selargius Marianna Mameli. L’assessore Gigi Gessa - eletto con Sardegna 20Venti nelle Amministrative dello scorso anno - è già partito con la sua campagna elettorale per le Regionali in città, con tanto di serata organizzata in occasione dell’inaugurazione della sede. Sarà sicuramente candidato nel centrodestra, intanto ha già scelto lo slogan: “Insieme per il futuro”. «Sarò in campo», conferma Gessa, «pronto a garantire il massimo impegno per la mia Selargius e per l’Isola, come sempre». Anche la collega di Giunta Rita Ragatzu è fra i candidati certi con FI: «Il partito me lo ha chiesto e ho dato subito la mia disponibilità». Mentre FdI deve ancora ufficializzare il nome, ma di sicuro punterà su una delle due donne in Consiglio: la capogruppo Chiara Contu, oppure la consigliera Vanessa Vargiu.

La minoranza

Pochi i candidati certi della minoranza. Dino Deiana è in pole position: «Mi candido a sostegno della Todde, salvo ulteriori nuovi nomi che potrebbero emergere», dice escludendo categoricamente “un ribaltone su Soru”. Quasi sicuro l’esponente del Pd Francesco Lilliu: «Mi piacerebbe portare in Consiglio regionale le istanze di un territorio così complesso come quello di cui Selargius fa parte, e da tempo sto ragionando assieme ai tanti amici, soprattutto della mia generazione, con i quali ho condiviso il mio impegno in questi anni. In ogni caso, sono impegnato nel mio partito, a sostegno di Alessandra Todde, auspicando il ritorno nel centrosinistra di tutte le forze che hanno contribuito a fondarlo». E fra i nomi che circolano c’è anche quello del capogruppo Dem Omar Zaher: «In tanti me lo chiedono e - salute permettendo, ma anche in attesa di capire come si evolve lo scenario politico regionale - sarò sicuramente in campo».

RIPRODUZIONE RISERVATA