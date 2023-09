mezza Dinamo non basta 

Dinamo Sassari 63

Olimpia Milano 83

Banco di Sardegna SS : Treier 14, Kruslin 2, Whittaker 12, Raspino 2, Gombauld 13, Cappelletti ne, Pisano, Dore, Gandini 3, Gentile 5, Diop 12. Allenatore Bucchi

EA7 Emporio Armani MI : Poythress 15, Pangos 5, Caruso 5, Shields 14, Mirotic 12, Bortolani 8, Stojanovic, Miccoli 2, Kamagate 6, Hall 14, Hines 2. Allenatore Messina

Parziali : 16-19; 28-52; 49-73

Il “City of Cagliari” si conclude col dominio dell’Olimpia Milano. La squadra di Messina mette a nudo le difficoltà di una Dinamo Sassari fiaccata da stanchezza e assenze (out Bendzius, Charalampopoulos, Cappelletti e Tyree) e si impone con il punteggio di 83-63 al PalaPirastu. Dopo un avvio complicato (subito +10 per le “Scarpette Rosse”) il Banco ha provato a tener botta grazie all’energia di un instancabile Diop. Il senegalese è stato ispiratore di un parziale di 7-0 che ha illuso il pubblico cagliaritano di poter assistere a una gara equilibrata (19-16 al 10’). La pioggia di triple firmate Mirotic e Shields, e un secondo quarto perfetto (ben 33 punti a segno) hanno però permesso ai campioni d’Italia di archiviare la pratica già alla pausa lunga sul 52-28.

Pura accademia il secondo tempo, con l’Olimpia che ha controllato agevolmente chiudendo con 4 giocatori in doppia cifra: Poythress (15), Shields (14), Hall (14) e Mirotic (12).

Le parole di Bucchi

Alla Dinamo invece non è bastato l’orgoglio di Diop (12), acclamatissimo dai tifosi di via Rockefeller dove ha giocato ai tempi dell’Academy. «La squadra era stanca dopo lo sforzo profuso nella semifinale contro la Stella Rossa», ha commentato il tecnico sassarese Bucchi, «a un certo punto, poi, è venuta fuori anche la grande fisicità di Milano. Per competere con loro devi essere perfetto, e noi non lo eravamo. Ora abbiamo bisogno di recuperare qualche giocatore, anche per alzare il livello degli allenamenti. Continuare così non è semplice».

La “finalina”

Chiudono al terzo posto i serbi della Stella Rossa (anche loro con tante assenze doveute al Mondiale), che soffrono per larghi tratti la maggior vivacità dell’Asvel Villeurbanne, ma accelerano nel finale e si impongono nel finale per 77-74. Decisivi i 18 punti (e 8 assist) dell’ex playmaker Olimpia Milano, Shabazz Napier.