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13 aprile 2026 alle 00:32

“Mezza” di Santadi, va a segno podda 

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Due secondi. Tanto è mancato a Michele Cuccu, primo otto giorni fa all’Asinara, per realizzare la doppietta. Stavolta, sui 21,097 km della Mezza Maratona del Sulcis-Cammino di Santa Barbara, a vincere è stato Marco Podda, primo a Santadi in 1.13’18” su 139 all’arrivo. Tra le donne, successo netto di Raimonda Nieddu.

Ordini d’arrivo. Maschile : 1. Marco Podda (Runners Orista- no) 1.13’18”, 2. Michele Cuccu (M40, Runfast SS) 1.13’20”, 3. Giuseppino Cossu (M40, Caglia- ri Marathon Club) 1.13’31”, 4. Giovanni Romanello (M45, Us Carisolo) 1.14’32”, 5. Marco Mattu (M45, Cagliari Marathon Club) 1. 15’11”, 6. Simone Saiu (M50, Gp Assemini) 1.15’12”. 7. Enrico Picciau (M35, Cagliari Mar. Club), 8. Francesco Perli (M35, Stivo Running) 1.19’51”, 9. Giuseppe Loriga (M45, Atletica- mente) 1.20’28”, 10. Andrea Leo (M35, Runners OR) 1.20’31”.

Femminile : 1. Raimonda Nieddu (F35, Atl. E. Sanna El- mas) 1.23’49”, 2. Roberta Ferru (F55, Cagliari Atl. L.) 1.27’58”, 3. Federica Frongia (F45, id.) 1.32’19”, 4. Mariaelisa Marongiu (F45, Atl. Orani) 1.36’00”, 5. Daniela Perinu (F50, Alghero Marathon) 1.37’59”, 6. Claudia Manca (F45, Cagliari Marathon Club) 1.40’55”, 7. Patrizia Passerò (F50, Terralba Marathon) 1.42’07”, 8. Paola Muzzu (F40, Atleticamente) 1.45’49”, 9. Antonia R. Liscia (F55, Atl. Guspini) 1.50’15”, 10. Michela Piga (F40, Lib. Campidano) 1.50’34”.

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