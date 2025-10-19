mezza di Assemini a mei e gardelli 

Nessuna sorpresa nella 15ª Mezza Maratona della Ceramica: ad Assemini si impongono i favoriti tanto nella 21,097 km, quanto nella 10. L’olbiese Francesco Mei e la sassarese Eleonora Gardelli vincono con buon margine la “maratonina”, anche se Giuseppino Cossu, secondo maschile, vende cara la pelle. Bel duello tra Riccardo Spanu e Giuseppe Mura separati soltanto da 3” sui 10 km, con Elisa Spazzafumo che recita il consueto copione, facendo gara a sé tra le donne. ( c.a.m. )

Ordine d’arrivo 21 km.

Maschile : 1. Francesco Mei (Academy Olbia) 1.12’28”, 2. Giuseppino Cossu (M40, Cagliari Mar. Club) 1.13’11”, 3. Giovanni Romanello (M45, Us Carisolo) 1.14’48”, 4. Francesco Pinna (Atl. Guspini) 1.15’51”, 5. Daria Zara (Lib. Campidano) 1.17’03”, 6. Simone Saiu (M45, GP Assemini) 1.17’25”, 7. Michele Cuccu (M35, Mar. Portoscuso) 1.18’11”, 8. Piefrancesco Aru (Cagliari Atl. Legg. 1.18’28”, 9. Maurizio Scano (M45, Cagliari Mar. Club) 1.19’34”, 10. Marcello Dettori (M35. E. Sanna Elmas) 1.22’34”. Femminile : 1. Eleonora Gardelli (F35, Pol. Moving) 1.24’17”, 2. Roxana M. Girleanu (F45, Parco Alpi Apuane) 1.26’57”, 3. Adriana G. Dessì (Pf, Atl. Ogliastra) 1.31’47”, 4. Cristina Sonedda (F55, E. Sanna Elmas) 1.35’27”, 5. CHiara Affinito (F40, Cagliari Mar. Club) 1.42’02”, 6. Cinzia Noli (F40, Runcard) 1.42’19”, 7. Milena M. Paola Pisu (F50, Cagliari Atl. Legg.) 1.43’05”, 8. Fabiana Secci (F50, id.) 1.47’37”, 9. Sonia Loddo (F45, Amatori Nuoro) 1.48’27”, 10. Giuseppina Farina (F60, Amatori Olbia) 1.52’47”.

Ordine d’arrivo 21 km.

Maschile : 1. Riccardo Spanu (Pm, Isolarun) 31’54”, 2. Giu- seppe Mura (M35, Lib. Campi- dano) 31’57”, 3. Marco Asuni (id.) 33’35”, 4. Alessandro Mura (Am, E. Sanna Elmas), 5. Matteo Vigliani (Pod. Magliese). Femminile : 1. Elisa Spazzafumo (E. Sanna Elmas) 35’45”, 2. Giorgia Pilia (F35, Isolarun), 3. Ambra Matta (F35, Cus Cagliari), 4. Francesca Leombroni (Cagliari Atl. Legg.). 5. Enrica Pintor (F40, Isolarun).

RIPRODUZIONE RISERVATA