mezza di alghero,  tripletta dei mei 

Il weekend su strada partito sabato, ha registrato a Iglesias nella 31ª edizione del Trofeo del Minatore-5° Memorial Gino Atzeni-3° Memorial Gianpiero Pinna la vittoria di Riccardo Spanu (PM, Isolarun) nella 6 km e di Elisa Spazzafumo (Elmas) nella 4 km che hanno pienamente rispettato i pronostici della vigilia. A completare il podio della maschile Giuseppe Mura (M35) e Marco Asuni (entrambi della Libertas Campidano); tra le donne Daniela Muscente (Cus Cagliari) e Anna Usai (San Gavino).

Ad Alghero è andata in scena ieri l’ottava edizione della Crai Half Marathon coi fratelli Mei dell’Academy di Olbia che hanno monopolizzato il gradino più alto del podio di quasi tutte le gare competitive. Nella mezza maratona, il più grande di casa, Salvatore ha chiuso col tempo di 1.13’33”, davanti ad Andrea Mainas (M40, Club Firex Belluno) 1.14’26” e Clemens Niederée (Runcard) 1.14’31”. Nella 10 km maschile, Francesco ha chiuso in 32’10” davanti a Simone Tola (Amatori Olbia) 33’30” e Elia Paskale Pala (AM, Elmas) 34’30”. Nella 10 km femminile ha vinto invece l’Allieva Maria, in 39’23”, davanti a Giorgia Pilia (F35, Isolarun), 39’44” e Veronica Pala (F35, Ichnos Sassari) 41’03”. La mezza maratona femminile è stata vinta da Eleonora Gardelli (F35, Pol. Moving) atleta sassarese che vanta un titolo italiano nella maratona nel 2018 e che ha chiuso la prova in 1.23’22 staccando nettamente Alice Pastore (GSBR, 1.30’55”) e Letizia Rossi (Runcard, 1.31’44”).

A Perdasdefogu si è svolta la 2ª Perdascorre sui 12 km vinta da Valerio Caredda (UM35, Selargius) in 50’32” e Simonetta Etzi (F50, Cagliari All. Legg.) in 1.08’35”. Al 2° posto Oscar Vargiu (M40, Run to be wild) 51’14” e Simona Pappalardo (F55, Giovani Amici) 1.15’16”, al 3° Marco Obinu (M45, Cagliari Atl. Leg.) e Lucia Marceddu (F40, id.) 1.16’21”. ( giu.in. )

