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Atletica.
28 settembre 2026 alle 00:39

Mezza di Alghero a ortu e nieddu  Mei e spazzafumo primi sui 10 km 

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Pronostici rispettati nella Alghero Half Marathon con Federico Ortu e Raimonda Nieddu sui gradini più alti del podio della 21,097 km. Per l’Edoardo Sanna Elmas, doppietta grazie a Elisa Spazzafumo che si impone nella 10 km. ( al.fl. )

Half Marathon
Maschilie : 1. Federico Ortu (Cus Cagliari) 1h11'13”, 2. Pasquale Rutigliano (M45, Atl. Pro Canosa) 1h12'36”, 3. Francesco Dejas (M35, Cagliari Marathon Club) 1h13'06”, 4. Andrea Gandini (M35, Monza Mt) 1h13'25”, 5. Marco Mattu (M45, Cagliari Mar. Club) 1h13'55”, 6. Sebastian Bock (Adidas Monaco) 1h14'29”, 7. Giuseppe Fenu (M50, Alguerunners) 1h14'41”, 8. Vincenzo Tanca (M50, Atl. San Teodoro) 1h15'13”, 9. Mario D'Ascanio (M40, Runcard) 1h18'13”, 10. Gianluca Salaris (M45, Macomerunners) 1h18'18”.
Femminili : 1. Raimonda Nieddu (F35, E. Sanna Elmas) 1h20'46”, Lisa Orrù (F45, Cagliari Mar. Club) 1h24'29”, 3. Alice Capone (F35, Tri Team SS) 1h27'13”, 4. Alice Pastore (Montopoli di Sabina) 1h29'18”, 5. Adriana G. Dessì (Atl. Ogliastra) 1h31'55”, 6. Katharina Dachwitz (F40, Runcard) 1h34'59”, 7. Paola Corona (F45, Atl. Ogliastra) 1h35'58”, 8. Patrizia Torchia (F40, Runcard) 1h36'32”, 9. Carmela Romeo (F35, Studium et Stadium) 1h36'58”, 10. Eleonora Deidda (F35, E. Sanna Elmas) 1h38'46”.
10.000 metri

Maschile : 1. Francesco Mei (Academy Olbia) 33'21”, 2. Simone Tola (M35, Pod. Amatori Olbia) 33'01”, 3. Marco Podda (Runners Oristano) 34'17”, 4. Leonardo Marongiu (Academy) 34'37”, 5. Nicola Sessini (Villacidro Triathlon) 35'00”.
Femminile : 1. Elisa Spazzafumo (E. Sanna Elmas) 36'36”, 2. Claudia Pinna (F45, Cus Cagliari) 38'02”, 3. Giorgia Pilia (F35, Isolarun) 39'01”, 4. Giulia C. Rota (Runcard) 39'36”, 5. Maria Mei (Academy Olbia) 39'41”.

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