“Mezza della Ceramica”, Ortu e Nieddu tra i favoriti 

È la diciassettesima edizione della Mezza maratona della Ceramica-Città di Assemini, con l'abbinato campionato regionale Master sui 10 chilometri, l'appuntamento cardine isolano di questo fine settimana per l'atletica leggera. La manifestazione, organizzata dal Gruppo. Pol. Dil. Assemini, vedrà sui classici 21,097 chilometri del percorso cittadino (partenza alle 9.40 dal campo sportivo comunale) l'impegno dei favoriti d'obbligo Federico Ortu (Cus Cagliari) e Raimonda Nieddu (Atletica Edoardo Sanna Elmas). Più ampia la rosa dei possibili protagonisti per la 10 chilometri, al via alle 9.30: Cristina Sonedda, Luigi Leotta, Marco Mattu, Marcella Gattermayer, Enrica Pintor, tra gli altri.

In pista

Due gli appuntamenti per la pista. Oggi e domani a Casalmaggiore si gareggia per l'assegnazione dei titoli italiani individuali e per il primo Trofeo delle Regioni di prove multiple Cadetti e Cadette. La Sardegna sarà, con ottimi propositi, tra le rappresentative in gara per l'esathlon Cadetti e il pentathlon Cadette. Nell'esathlon ci sono Lorenzo Carta e il gemello Nicolò, oltre ad Andrea Marras, tutti dell'Ichnos, che partono da 4417, 4295 e 4259 punti. Per il pentathlon Cadette invece la rappresentativa isolana schiererà Elisa Marcucci (Ichnos), Greta Selloni (Atletica Sport è vita) e Carole Zavaglia (Amsicora) che si presentano con accrediti di 3514, 3080 e 2856 punti. Domani invece a Serramanna (dalle 10.30) verranno assegnati i titoli individuali Under 14.



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