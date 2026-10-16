SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Atletica leggera.
17 ottobre 2026 alle 00:12

“Mezza della Ceramica”, Ortu e Nieddu tra i favoriti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È la diciassettesima edizione della Mezza maratona della Ceramica-Città di Assemini, con l'abbinato campionato regionale Master sui 10 chilometri, l'appuntamento cardine isolano di questo fine settimana per l'atletica leggera. La manifestazione, organizzata dal Gruppo. Pol. Dil. Assemini, vedrà sui classici 21,097 chilometri del percorso cittadino (partenza alle 9.40 dal campo sportivo comunale) l'impegno dei favoriti d'obbligo Federico Ortu (Cus Cagliari) e Raimonda Nieddu (Atletica Edoardo Sanna Elmas). Più ampia la rosa dei possibili protagonisti per la 10 chilometri, al via alle 9.30: Cristina Sonedda, Luigi Leotta, Marco Mattu, Marcella Gattermayer, Enrica Pintor, tra gli altri.

In pista
Due gli appuntamenti per la pista. Oggi e domani a Casalmaggiore si gareggia per l'assegnazione dei titoli italiani individuali e per il primo Trofeo delle Regioni di prove multiple Cadetti e Cadette. La Sardegna sarà, con ottimi propositi, tra le rappresentative in gara per l'esathlon Cadetti e il pentathlon Cadette. Nell'esathlon ci sono Lorenzo Carta e il gemello Nicolò, oltre ad Andrea Marras, tutti dell'Ichnos, che partono da 4417, 4295 e 4259 punti. Per il pentathlon Cadette invece la rappresentativa isolana schiererà Elisa Marcucci (Ichnos), Greta Selloni (Atletica Sport è vita) e Carole Zavaglia (Amsicora) che si presentano con accrediti di 3514, 3080 e 2856 punti. Domani invece a Serramanna (dalle 10.30) verranno assegnati i titoli individuali Under 14.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La protesta.

«Più soldi alle scuole, meno alle armi»

l V. Pinna, Ragas, Zedda
L’ex manager di Meridiana e Geasar: monopoli dannosi, la regia non deve essere privata

Scalo di Olbia, l’eldorado di F2i: 141 milioni di dividendi dal 2021

Opposta la gestione pubblica di Cagliari: quasi tutti gli utili nelle riserve 
Alessandra Carta
La mobilitazione

«Più fondi alla scuola, meno alle armi»

Istituti a pezzi, topi, personale insufficiente: a Cagliari il grido degli studenti 
Umberto Zedda
Agroalimentare

«Non è una crisi di mercato, sul pecorino romano soffia aria di speculazione»

Saba: prima di svendere il prodotto si utilizzino gli strumenti finanziari 
Andrea Artizzu
Il rogo

Fiamme a Elmas nel deposito FedEx: distrutti 11 mezzi

Il fuoco è divampato di notte, si sospetta un gesto doloso 
Sara Saiu
L’anniversario

I ricordi di pioggia delle bambine di Gairo vecchio

Sono passati 75 anni dall’alluvione che distrusse anche la vicina Osini 
Simone Loi
L’allarme

Sbarchi senza fine, in meno di 48 ore arrivati 260 migranti

Emergenza nelle coste del Sulcis I sindaci: «Ora interventi efficaci» 
Fabio Murru