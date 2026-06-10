Mezza città si sveglia senz’acqua 

Nuovo guasto alla rete idrica e, per l’ennesima volta, una parte di Carbonia è rimasta senz’acqua per mezza giornata. Questa volta ad essere interessata al guasto è stata la zona adiacente al mercato, dove già da qualche giorno si notava una piccola perdita e nella notte l’emergenza è esplosa in tutta la sua gravità, con una sorta di fiume che ha raggiunto piazza san Ponziano quasi fino a viale Arsia, via Lucania e poi, a scendere, sino a via Cannas e corso Iglesias.

I disagi

Abbanoa ha aperto il cantiere ieri mattina di fronte al mercato civico dove è stato individuato il guasto, ma per poter avviare i lavori è stato necessario lasciare mezza città a secco per tante ore. Pochi giorni fa una situazione simile si è presentata in via Logudoro dove la rottura di una valvola ha lasciato a secco buona parte della città con enormi disagi per il mancato (impossibile) preavviso. A lamentarsi oltre i comuni cittadini, sono anche i commercianti che anche ieri sono stati costretti ad abbassare le serrande o a limitare i loro servizi. Melania Piano, titolare del bar del mercato civico analizza la situazione: «La città è un cantiere aperto, a volte manca l’acqua, a volte l’energia elettrica e quasi sempre senza essere avvisati preventivamente. – dice – In queste condizioni è difficile sia vivere sia lavorare». Alessio Gheza, del bar Torino, è stato un po’ più previdente: «Il guasto è avvenuto vicino alla mia attività e mi sono accorto che stava per succedere qualcosa – spiega – e in virtù di quanto successo la settimana scorsa, quando sono rimasto senz’acqua, ho provveduto a riempire la cisterna. Ma chi non ha avuto la possibilità di accorgersene o non aveva una cisterna? In passato la cittadinanza veniva avvisata con un camioncino dotato di megafono e oggi, era dei social, non si è in grado di informare per tempo e in maniera celere la cittadinanza e i commercianti?».

Il problema

La rete idrica della città è stata riqualificata circa una ventina di anni fa, in tanti si chiedono i motivi di così tanti disservizi. Per Abbanoa però non si è davanti a un dramma epocale: «Non c'è alcuna criticità particolare che riguarda la rete idrica di Carbonia. – spiegano tramite l’ufficio stampa – In tutta la Sardegna questo periodo, in cui si registrano escursioni termiche tra il giorno e la notte, è contraddistinto dall'aumento delle rotture perché le condotte subiscono maggiori sollecitazioni». Per quanto riguarda l’amministrazione comunale l’assessore Giuseppe Casti ricorda che «il Comune non ha responsabilità nella gestione della condotta idrica che è in mano ad Abbanoa. A noi al massimo il compito di sollecitare gli interventi e chiedere attenzione nel mantenimento della rete». Il sindaco sindaco Pietro Morittu aggiunge che «nei giorni scorsi abbiamo avuto un ‘incontro con Abbanoa proprio per monitorare l’andamento della gestione della rete idrica e per fare il punto sulla gestione di alcune criticità come ad esempio quella relativa a Costa Medau Becciu».

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