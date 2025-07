Mezza città senz’acqua per lavori 

Proprio mentre le previsioni oggi annunciano la giornata più torrida di questa ondata di calore, diversi quartieri di Nuoro resteranno senz’acqua. Abbanoa ha infatti programmato, nell’ambito dei lavori del Pnrr, la chiusura del serbatoio di Cuccullio dalle 9 fino alle 17. L’interruzione riguarderà alcune tra le zone più densamente abitate della città: Nuraghe, Carta Loi, Monte Gurtei, Istiritta, Rione Italia, Sa Terra Mala, Sacro Cuore, Badu ’e Carros e Furreddu. Alla ripresa del servizio, l’acqua potrebbe risultare torbida, a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle condotte.

Il Comune, preso atto della situazione, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in tutti gli istituti scolastici, pubblici e privati, situati nei quartieri interessati. Se per molte scuole superiori e primarie il disagio sarà attenuato dalla pausa estiva già in corso, lo stesso non si può dire per gli asili nido e le scuole dell’infanzia, dove le attività educative proseguono normalmente anche in questi giorni e dove l’assenza di acqua comporta serie difficoltà igienico-sanitarie. In un contesto di temperature elevate e in assenza di acqua corrente, la chiusura dei rubinetti in mezza città solleva inevitabili disagi per migliaia di famiglie e imprese.

