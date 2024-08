Mezza città resta senz’acqua per otto ore 

Ha ceduto all’improvviso, lasciando a secco quattro quartieri e l’intero litorale del Poetto che fa capo a Cagliari dal primo mattino fino al pomeriggio, quando è stata riparata. La rottura di una condotta di ghisa del diametro di trenta centimetri, quella principale che serve tutti quei quartieri, ha provocato disagi gravissimi ieri mattina particolarmente al Poetto, dove anche i chioschi sono rimasti a secco in un torrido sabato d’agosto in cui la popolazione presente al mare faceva concorrenza per quantità a quella nel resto della città. L’incubo ha riguardato La Palma, Quartiere del Sole, Sant’Elia, San Bartolomeo e appunto il lungomare del Poetto. Mentre via dei Salinieri si allagava a causa dell’imponente perdita dalla condotta principale, i quartieri intorno sono rimasti del tutto senz’acqua. Le squadra di Abbanoa si sono mosse immediatamente, anche deviando i flussi di altre condotte secondarie, ma ci sono volute più di otto ore per sostituire il tratto lesionato. Solo alle 16.30 i tecnici hanno ricominciato a mettere in pressione quella linea principale.

Le segnalazioni

Le prime chiamate dei cittadini, verso le otto di ieri mattina, le ha ricevute la sala operativa della Polizia locale: i cittadini segnalavano l’allagamento di via dei Salinieri, la strada che scorre accanto all’ex stadio Amsicora. Le pattuglie hanno chiuso al traffico la strada, nel frattempo anche i telefoni di Abbanoa hanno cominciato a “friggere”: le decine di migliaia di cagliaritani rimasti totalmente a secco (a parte chi aveva il serbatoio personale o quello condominiale) hanno tempestato di chiamate il numero del servizio segnalazione dei guasti del gestore unico delle acque. Rubinetti gorgoglianti d’aria, e nient’altro, appunto a La Palma, Quartiere del Sole, Sant’Elia, San Bartolomeo e soprattutto al Poetto.

I disagi nel lungomare

Particolarmente per la zona della spiaggia, è stato subito psicodramma. Molti chioschi che non hanno una riserva d’acqua non sono stati in grado di lavorare fin dal primo mattino e le docce erano all’asciutto, in altri le scorte si sono esauriti molto rapidamente.

E quelli nelle case

Ma anche nelle abitazioni, nei bar e nei ristoranti nelle zone periferiche della città che si estendono verso il Poetto i problemi sono stati pesanti: oltre otto ore di interruzione nell’erogazione dell’acqua hanno provocato inevitabili disagi, considerato oltretutto il periodo in cui molti cagliaritani sono in ferie e soprattutto la giornata prefestiva a ridosso di Ferragosto.

Intervento d’emergenza

Le squadre di Abbanoa sono intervenute immediatamente, considerate le molte migliaia di persone e le attività che sono rimaste con i rubinetti a secco. Non c’era molto da investigare, per individuare il guasto: il fatto che via dei Salinieri fosse diventata una piscina ha ovviamente indirizzato i tecnici di Abbanoa verso il problema. Ha ceduto, dicono dal gestore unico delle acque, la condotta principale di ghisa che serve tutti quei quartieri: una grossa tubazione che peraltro, dicono sempre dalla società, non aveva richiesto interventi significativi negli ultimi cinque anni. Lo scavo eseguito con le ruspe ha evidenziato il problema: un lungo tratto della tubazione aveva ceduto longitudinalmente ed era impossibile “metterci una pezza”: si doveva sostituire quel tratto di condotta. E così si è fatto, utilizzando un più resistente tubo di ghisa sferoidale, in un cantiere che è andato avanti fino alle 16.30, quando i tecnici di Abbanoa hanno ricominciato a mettere in pressione la condotta. Lentamente, tutte le condotte secondarie hanno ripreso a distribuire l’acqua ovunque. E al Poetto, ma non soltanto lì, è stata una festa della doccia.

