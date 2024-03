Mezza città è di nuovo al buio 

Il neon dell’insegna di due negozi illuminano viale Trieste, il tratto non interessato dai lavori tra via Pola e via Nazario Sauro. Entrare in via Sant’Eulalia, poi, è un’esperienza a dir poco complicata: un salto nel buio. Stessa cosa in viale Colombo, il tratto tra il Nautico e il Mediterraneo, dove i lampioni sono guasti e gli alberi contribuiscono a creare una penombra degna di un thriller. In via Cornalias, a Is Mirrionis, i lampioni sono tutti spenti e accendere gli abbaglianti è l’unica possibilità per orientarsi. Parzialmente al buio anche il Corso, via La Vega, via Is Mirrionis, via Cesare Battisti. Un viaggio notturno dall’asse mediano a al centro mostra un volto di Cagliari, quello di una città in penombra. «Una serie di guasti legati ad alcuni quadri», fanno sapere dal Comune. «Le squadre, appena avvertite, sono intervenute ieri pomeriggio e si conta di risolvere i problemi in alcuni casi nel giro di poche ore, in altri in pochi giorni», aggiungono.

I buchi neri

Ancora troppo spesso oscurati dalle fronde degli alberi, nonostante la potatura degli ultime settimane, restano a fare da gendarmi lampioni scarichi, e le luci non servono a niente. In viale Colombo, per esempio, tra il Mediterraneo e il Nautico, c’è un attraversamento pedonale. Ai primi passi restano coperti poi sbucano invisibili. Difficile frenare una volta visti, i pali della luce ci sono ma da qualche giorno sono spenti. Le auto corrono, e chi attraversa diventa come un gatto nero. Stessa cosa accade a Sant’Elia, attorno allo stadio: quattrocento metri di buio pesto.

Gli investimenti

Sono circa 27 mila i punti luce presenti in città: nell’ultimo anno e mezzo, l’amministrazione ha investito quasi otto milioni di euro per rifare l’impianto di illuminazione, in particolare ma non solo, del centro storico: viale Buoncammino e aree limitrofe, Marina, Stampace, Castello, parte dei quartieri Genneruxi, Monte Urpinu e Bonaria, viale Trieste. «Il guasto in via Sant’Eulalia è legato a un distacco momentaneo», dicono ancora dal Comune, «le squadre sono intervenute domenica pomeriggio per risolverlo», aggiungono.

Basta fare un giro per rendersi conto di una città a due facce: c’è quella in penombra, colpita da guasti (che niente hanno a che vedere con le piogge degli ultimi giorni) e quella perfettamente illuminata, a Genneruxi, per esempio, molte strade in Marina (nelle ultime settimane di via Sant’Eulalia, via Baylle e via Stazione Vecchia), ma anche la stragrande parte delle strade di Pirri, quindi tutte quelle appena riqualificate nel centro storico (viale Buoncammino, la prima parte di viale Trieste, per esempio). Un progetto con cui l’amministrazione comunale intendeva migliorare la sicurezza dei cittadini nelle ore notturne, nelle zone dove la luce era scarsa o completamente assente, anche a causa di numerosi guasti alla rete di alimentazione elettrica. Guasti che, nelle ultime settimane, si stanno ripetendo.

Il piano regolatore

Investimenti a parte, in tema di illuminazione pubblica gli esperti puntano sul “pric”, un piano regolatore dell'illuminazione comunale. Un documento che fornisce le linee guida per i progetti di pubblica illuminazione nell'ambito del territorio metropolitano. Un programma dettagliato di riqualificazione urbana, nella quale la luce gioca un ruolo decisivo.

