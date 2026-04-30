Mezza città al buio da giorni: montano le proteste 

Oristano brancola nel buio, nel senso più letterale. Da diversi giorni l’illuminazione pubblica fa registrare disservizi estesi, con intere strade prive di lampioni accesi e un disagio che si prolunga senza spiegazioni ufficiali. La situazione più evidente si registra nel quartiere di Sa Rodia.

Da lunedì risultano al buio le vie Campanelli, De Gasperi, Toniolo, Cairoli e Pais, ma anche via Tharros, Deledda e diversi tratti di via Cagliari. Non si tratta di singoli punti luce fuori uso, ma di intere linee spente, con ricadute immediate sulla mobilità e sulla sicurezza nelle ore serali. Le segnalazioni dei residenti si sono intensificate: c’è chi racconta di rientri a casa illuminando la strada con il cellulare, chi segnala incroci completamente al buio e chi evidenzia difficoltà per i pedoni. In molti casi il problema si ripete da più sere consecutive, senza interventi visibili. Sul fronte delle comunicazioni, però, tutto tace.

Da City Green Light, la società che gestisce il servizio in città, non risultano avvisi su guasti o interruzioni programmate. Eppure la rete è interessata da un ampio intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico, di cui al momento non si conosce l’impatto diretto su questi disservizi. Nel frattempo emergono altre criticità legate agli interventi. Alcuni lampioni, rimasti spenti per cinque o sei mesi, sono stati oggetto di lavori ma a distanza di oltre un mese non risultano ancora sostituiti o funzionanti (è il caso di vico Lamarmora, ad esempio). In altri casi, la sostituzione è avvenuta senza correggere problemi già segnalati. Come in via Cavour, dove i nuovi pali sono stati riposizionati esattamente nella sede originaria, al centro del marciapiede. Una scelta che riduce lo spazio di passaggio e crea una barriera per pedoni, persone con disabilità e passeggini. Non è la prima volta che il tema dell’illuminazione finisce al centro delle proteste. Nei mesi scorsi erano stati i residenti di Torangius a segnalare una situazione diversa ma ugualmente problematica: in quel caso i lampioni erano presenti, ma con pochi corpi illuminanti funzionanti, lasciando ampie zone in penombra. Un quadro che resta sospeso, tra interventi in corso e disservizi che persistono.

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