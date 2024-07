Mezza città al buio: «Colpa del caldo» 

Altro che la “fatica” letteraria del generale Roberto Vannacci: “Il mondo al contrario” sembra più la recentissima opera dell’ingegno dei cagliaritani, che ormai da mezza settimana si ritrovano a camminare la notte in strade avvolte dalle tenebre, ma si sono “consolati” ieri mattina perché in molti rioni i lampioni erano accesi, sotto il sole cocente. Escluso in partenza che la città abbia adottato il fuso orario di Los Angeles, c’è qualcosa che non va. Anzi, ben più di qualcosa. Già, perché con il caldo torrido, tutti i condizionatori dei sardi accesi e il tasso di umidità stellare della Cagliari pre maestrale (fino a domenica), nei giorni scorsi gli sbalzi di tensione hanno fatto brutti scherzi. Sono scattati gli interruttori di sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica in diverse zone, e la notte si brancola nel buio. Lampioni spenti a Genneruxi, Villanova, Is Mirrionis, via Santa Gilla, viale Regina Elena, viale Trieste, nel quartiere della Marina, tanto per citare solo alcune delle aree della Cagliari un po’ troppo by night, ma l’elenco è più lungo. Dei seicento chilometri di strade dotate di lampioni nella città, in una parte non trascurabile da giorni - anzi, da notti - si cammina con le braccia in avanti.

Le cause

Oltre che chiedersi che cosa sia accaduto e a interrogarsi sulla madre di tutti i guasti, l’altro interrogativo è perché la situazione vada avanti da diverse notti. La risposta, quelle braccia in avanti le fa cadere: il gigantesco appalto del Comune per la sostituzione dell’illuminazione pubblica con lampioni non più in malora, e le lampade a led che tanto fanno risparmiare, prevede solo come ultimo atto una rete telematica che segnali alla centrale dove i lampioni sono spenti. Risultato: non lo sa. «È effettivamente l’ultimo degli adempimenti nel rifacimento della rete di illuminazione», sospira Yuri Marcialis, da qualche giorno assessore all’Infrastrutturazione nella neonata Giunta Zedda, «quindi il monitoraggio non è ancora operativo».

«Ditecelo voi»

Non resta che fare i delatori su richiesta: «Se i cittadini vedono che ci sono impianti spenti, o anche un solo lampione», è l’invito dell’assessore Marcialis, in attesa della rete di monitoraggio, «invii una mail all’indirizzo illuminazionepubblica@comune.cagliari.it in modo che i tecnici della ditta d’appalto possano intervenire. Una squadra è sempre in servizio, 24 ore su 24, ma per entrare in azione deve sapere che c’è un guasto. Ora studieremo iniziative per facilitare le segnalazioni da parte dei cittadini, in attesa che sia creata la rete informatica di monitoraggio».

Riattivazione manuale

A soccombere nelle scorse giornate torride, e i meteorologi ammoniscono che ben presto ne avremo molte altre, sono stati i quadri elettrici delle singole zone di lampioni: gli sbalzi di tensione fanno scattare i cosiddetti “salvavita”. Dovrebbero “riarmarsi” da sé, ma se gli sbalzi continuano è necessario inviare un operaio che semplicemente li riaccenda», spiega Marcialis. Come facciamo a casa, insomma. A condizione, però, di sapere dove mandarli, quegli operai, e senza la rete di controllo bisogna affidarsi al passaparola.

Fuso orario sbagliato

E poi, come spiegare i lampioni spenti la notte e accesi la mattina sotto il solleone, e non sono stati pochi nei giorni scorsi? Con il fatto che, fa sapere l’assessore all’Infrastrutturazione, i continui stacchi a volte “starano” gli orologi dei singoli impianti stradali: «Ultimamente era successo nel quartiere di San Benedetto, in seguito ad alcuni lavori svolti dall’Enel, quindi i tecnici della ditta d’appalto hanno dovuto regolare nuovamente gli orologi in ogni singolo quadro elettrico». E ora che si è fatta luce sulle cause, la speranza è ottenere lo stesso effetto anche nelle strade della città: tutti al computer per segnalare via mail le anomalie. Finché altri computer non provvederanno da soli.

RIPRODUZIONE RISERVATA