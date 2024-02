Mezza Cagliari a velocità ridotta «Ma pochi rispettano i cartelli»  

La precisione scientifica no, lo strumento utilizzato per questa misurazione non la garantisce. Premesso questo, l’ occhiòmetro rivela che, sotto i trenta chilometri orari nelle Zone 30 di Cagliari, se il traffico è scorrevole, non ci va nessuno: giusto i pedoni, per forza di cose. In via Alghero, ad esempio, non rispettano il limite nemmeno i conducenti dei bus elettrici del Ctm, e tra i commercianti si trova chi strabuzza gli occhi se gli si chiede un parere: «Via Alghero è Zona 30?! E da quando?». Molti altri lo sanno, e se la ridono: trenta chilometri orari li fa tutt’al più qualche anziano con utilitarie di mezzo secolo fa.

Quasi novecento strade

Sono 875 le strade cagliaritane in cui è imposto il limite di trenta chilometri orari: moltissime sono vie strette che obbligano di per sé i conducenti ad andare lentamente, altrimenti c’è il rischio di cozzare contro le auto in sosta. E poi ci sono alcune strade larghe di collegamento tra quartieri, cioè quelle in cui, del divieto di superare i 30 all’ora, se ne infischiano e i controlli non esistono. In effetti, un autovelox che ti appioppa una multa perché stai guidando a 35 all’ora sarebbe un ricordo che affiorerebbe nitido quando si va nel seggio elettorale.

In centro

«Ma non lo dice nessuno che, a trenta all’ora, s’inquina di più?». Eugenio Capra, titolare della gioielleria “Alla corte del re” in via Alghero, s’innervosisce: «L’Italia sta impazzendo con le Zone 30, invece ci vorrebbero parcheggi sotterranei: la gran parte delle auto che passano davanti alla mia vetrina è di gente che cerca un posteggio. Se aggiungiamo le piste ciclabili senza ciclisti», dice Capra, «ci rendiamo conto che l’Italia è in preda a una moda». In confronto, il ministro Salvini fa la figura del moderato. Sul lato opposto della strada, da Nika calzature, lavora Nicoletta Pettinau: «Trenta all’ora? Vedesse come sfrecciano qui, in via Alghero: nessuno controlla».

In periferia

Anche in via Machiavelli c’è la Zona 30. Giancarlo Murru, titolare dell’omonima libreria nel tratto che sfocia in via Cavaro, sorride: «A parte che il traffico nelle ore di punta forma piccole code, qui ci sono incroci e stop continui e si va piano per forza». Poi riflette: «Vale per le auto: gli scooter sfrecciano velocissimi».

Viale Merello

Una strada molto trafficata che fa parte di una Zona 30 è viale Merello, povero di negozi tranne che nella parte bassa. Vicino all’Orto dei Cappuccini c’è il bar-pasticceria Dispensa: «Dall’ottobre del 2019 e mi è capitato tre o quattro volte di uscire per soccorrere i pedoni travolti dalle auto sulle strisce qui di fronte», sospira Elio Fadda, uno dei titolari. «Abbiamo sollecitato il Comune molte volte», aggiunge, «affinché installi i dossi: auto e moto sfrecciano, in barba alla Zona 30». Il suo socio, Alessandro Murru, conferma: «L’istituzione della Zona 30 si è tradotta soltanto in qualche cartello stradale in più».

Via Is Maglias

E in via Is Maglias, altra Zona 30? «Nell’incrocio poco più giù, di fronte al bar, gli incidenti sono continui», sospira Cristina Simbula nella Farmacia Popolare, «questo è il regno di velocità e imprudenza». Si prega perché si vada a 50: altro che Zona 30.

Luigi Almiento

