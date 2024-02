mezza a Oristano: palamini e Nieddu primi sui 21,097 km 

Le donne sarde arginano lo strapotere degli atleti venuti dalla Penisola nella Mezza Maratona del Giudicato di Oristano. Michele Palamini (Gruppo Alpinistico Vertovese) vince sui 21 km in 1h11’30 trascinandosi dietro il compagno Alessandro Spanu. Sui 10 km, vittoria netta per Thomas Sorci (Winner Foligno) in 31'38". In campo femminile, però, a dominare sono l’alaese Raimonda Nieddu (Elmas) in 1h19’37” e, nella prova breve, la sangavinese Claudia Pinna (Cus Cagliari) in 36’44” con una volata finale che non dà scampo alla Junior Elena Ribigini (Cus Perugia).

Mezza maratona. Maschile : 1. Michele Palamini (G. Alpinistico Vertovese) 1h11’30”, 2. Alessandro Spanu (M40, id.) 1h11’47”, 3. Giuseppino Cossu (M40, Cagliari Marathon C.) 1h12’26”, 4. Francesco Pinna (M40, Guspini) 1h14’52”, 5. Angelo Canu (M35, Pod. Sassari) 1h15’19”, 6. Omar Gessa (Pula) 1h16’12”, 7. Filippo Casu (M40, Isolarun) 1h16’54”, 8. Simone Saiu (M45, Gp Assemini) 1h16’56”, 9. Antonio Carta (Atl. San Teodoro) 1h17’00”, 10. Marco Serpi (Am. Terralba) 1h17’24”. Femminile : 1. Raimonda Nieddu (F35, E. Sanna Elmas) 1h19’37”, 2. Elsa Farris (F45, id.) 1h24’56”, 3. Veronica Pala (F35, Ichnos SS) 1h30’05”, 4. Adriana Dessì (PF, Atl. Ogliastra) 1h36’21”, 5. Daniela Perinu (F45, Alghero Marathon) 1h38’04”, 6. Maria Elena Malune (F35, Blue Tribune) 1h38’21”, 7. Annalisa Abbinante (F40, Cagliari Marathon C.) 1h38’24”, 8. Silvia Pala (F40, Runners Oristano) 1h38’56”, 9. Chiara Affinito (F40, Cagliari M.C.) 1h39’06”, 10. Gianna Giunti (F40, Blue Tribune) 1h39’57”. 10 km. Maschile : 10 km: 1. Thomas Sorci (PM, Winner Foligno) 31’38”, 2. Alessandro Careddu (PM, Porto Torres) 33’22”, 3. Manuel Cossu (JM, San Gavino) 33’29”. Femminile : 1. Claudia Pinna (F45, Cus Cagliari) 36’44”, 2. Elena Ribigini (JF, Cus Perugia) 36’48”, 3. Cristina Sonedda (F55, Elmas) 41’24”.

Maratona record

Yeman Crippa fa volare la maratona azzurra. Il trentino stabilisce il record italiano a Siviglia in 2h06’06", togliendo 1’10” al 2h07’16” di Iliass Aouani, lo scorso anno a Barcellona. Nella seconda maratona della carriera, l'atleta delle Fiamme Oro chiude quarto, superando nel finale l'altro azzurro Eyob Faniel (Fiamme Oro) che firma in 2h07’09” la seconda prestazione italiana di sempre. Personale anche per Daniele Meucci (Esercito) con 2h07’49”, 6° italiano all time.

