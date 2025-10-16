Mettiamo in Bianco e Nero i saperi e le arti 

Prende il via questa sera a Cagliari (alla Manifattura di viale Regina Margherita) la X edizione del festival Bianco e Nero che «mira a tessere un dialogo tra le diverse forme d’arte, ma anche tra queste e altri ambiti del sapere umano, come la medicina, la letteratura, l’arte, la storia e la scienza».

Oggi

Si parte alle 17: la prima parte del pomeriggio sarà dedicata a metodi innovativi nel campo medico e del benessere con Adolfo Panfili (medico e presidente dell’Aimo) che presenterà il suo libro “Orthomolecular Biohacking. Da Pauling a Panfili”, Tecniche Nuove. Quindi Simona Scarpati (direttrice della Facoltà di Naturopatia e Scienze ortomolecolari ecosostenibili Unipop Milano) affronterà un tema di grande delicatezza con “Mai lasciare indietro i fragili. Come il metodo Doman ha cambiato il paradigma terapeutico del bambino neurologico”, Ps edizioni. Giandomenico Partipilo (dottore in Naturopatia e Scienze ortomolecolari) porterà la sua esperienza con il volume “A Miami da scienziato”, Youcanprint. Infine Gabriele Pao-Pei Andreoli chiuderà il blocco medico-filosofico con l’intervento “Trascendenza” (Aracne), per unire scienza e spiritualità. La serata si concluderà con il giornalista ed ex parlamentare Gianluigi Paragone e il suo ultimo e discusso libro “Maledetta Europa (Signs Publishing) con il giornalista Paolo di Giannantonio.

Domani

La mattinata di domani (dalle 9) si apre con il giornalista de La Repubblica Giampaolo Cadalanu che presenterà “Sotto la sabbia” (Laterza), poi sarà la volta della scrittrice Roberta Poggio con “Onora il figlio” (Arkadia), a seguire Giampaolo Cassitta con “La legge di Nonna Matilde” (Arkadia) e Paola Musa con “La vita in più di Marta S.” (Arkadia); infine spazio a “Istella mea” (Giunti) di Ciriaco Offeddu. Il festival prosegue alle 17.30 con il saggista e giornalista de Il Giornale Francesco Giubilei che presenta “L’Italia dei conservatori” (Giubilei Regnani), segue la giornalista Barbara Serra con il suo “Fascismo in famiglia” (Garzanti). Concluderà la serata Luigi de Magistris (già magistrato e sindaco di Napoli) con “Poteri occulti”, Fazi.

Domenica

Si parte con l’incontro con il regista Paolo Restuccia che parlerà della fortunata trasmissione radiofonica “Il ruggito del coniglio”. Seguirà la conferenza “Tra arte e illecito: strategie di tutela, recupero e la nuova frontiera della criminologia culturale” con il maggiore Pasquale Pinelli (comandante Nucleo Tpc di Cagliari) che illustrerà “Le vie dei tesori: criminalità e terrorismo nel traffico delle opere d’arte”. L’avvocato Barbara Carcangiu approfondirà “Il mosaico normativo: regole giuridiche e strumenti di tutela per le collezioni e il patrimonio storico-artistico", affiancata da Silvia Oppo (direttrice del Museo Diocesano di Oristano) che parlerà di “Custodi del patrimonio: tutela e recupero nei musei”, Raul Leinardi dell’Archivio Leinardi, lancerà «una chiamata all’azione regionale a supporto di archivi e fondazioni». Casa Falconieri con Gabriella Locci e Dario Piludu esplorerà il tema del “Falso nell’incisione”. I contributi di due noti giornalisti arricchiranno la discussione: Paolo di Giannantonio e Jhon Pedeferri (Sky TG24) che presenterà il suo podcast “Trafug’Arte”. Chiuderà la conferenza Giorgio Auneddu Mossa (presidente dell’Accademia di Belle Arti di Sassari) con un focus su “Tutela e valorizzazione delle opere d'arte. L’immagine digitale del patrimonio culturale e la difesa della criminologia dell’arte”. Nel pomeriggio la sessione prende il via con Stefano Biolchini (Il Sole 24 Ore) presenta il suo libro “Virginia nel cassetto” (Caffèorchidea). Quindi Angelo Binaghi (presidente Fitp) illustrerà le "Strategie e successi del tennis italiano”, Nicola Riva con “Le imprese straordinarie di mio padre Gigi”. La discussionesarà completata dalla presentazione del libro "Gigi Riva. Il campione, l'amico, il mito”, Delfino Editore. (red. cult.)

