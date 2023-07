Metti una sera d’estate con Zito 

Cagliari 3

Juventus Next Gen 0

Cagliari (4-3-3) : Radunovic (26’ st Aresti), Zappa (16’ st Di Pardo), Dossena (16’ Altare), Obert (26’ st Capradossi), Augello (16’ st Travaglini), Makoumbou (16’ st Viola), Deiola (16’ st Lella), Sulemana, Oristanio (16’ st Nandez), Pavoletti (16’ st Luvumbo), Azzi. Allenatore Ranieri.

Juventus Next Gen (3-5-2) : Garofani (1’ st Gori), Savona (1’ st De Marino), Poli (1’ st Leo), Muharemovic (16’ st Citti), Mulazzi (1’ st Perotti), Maressa (16’ st Valdesi), Sersanti (1’ st Doratiotto), Coricchia (1’ st Rouhi), Cudrig (1’ st Lipari), Mbangula (1’ st Mancini), Cerri (1’ st Da Graca). All. Brambilla.

Arbitro : Gualtieri di Asti.

Reti : nel st al 16’, 27’ e 44’ Luvumbo

Inviato

Saint-Vincent. Zito show. Salgono il ritmo e l’intensità insieme all’asticella, al netto dei carichi di lavoro che condizionano - inevitabilmente - la corsa e la resistenza. Le vittorie poi sono un toccasana per il lavoro quotidiano e il 3-0 sulla Juventus Next Gen dell’ex Brambilla è una dolce carezza per il Cagliari dopo gli schiaffi presi dal destino con gli infortuni di Rog, Lapadula e Mancosu. Buona anche la seconda, dunque, nello stadio “Perucca” di Saint-Vincent, nonostante gli assenti eccellenti e qualche sbavatura fisiologica in questa fase della preparazione. I rossoblù dimostrano di avere già un filo conduttore e un buon affiatamento tra i vari reparti. Ma a prendersi la scena davanti a oltre 1400 tifosi è chiaramente lui, Zito Luvumbo, subentrato nella ripresa e a dir poco devastante. Ha schiantato l’altra Juve con una straordinaria tripletta e scalpita in vista dell’esordio in Serie A. Ma a convincere è anche l’atteggiamento della squadra, in attesa di test ancora più impegnativi, come quello di mercoledì prossimo con il Como.

Primo tempo

Stavolta Ranieri decide di schierare da subito la formazione tipo, almeno in questo momento, con Radunovic in porta, Zappa, Dossena, Obert e Augello in difesa, Makoumbou e Sulemana ai fianchi del regista Deiola e il tridente d’attacco Oristanio-Pavoletti-Azzi. Modulo di riferimento iniziale, dunque, il 4-3-3. Schierata attraverso il 3-5-2, invece, la Juventus, al via con Garofani, Savona, Poli, Muharemovic, Mulazzi, Maressa, Sersanti, Coricchia, Cudrig, Mbangula e Cerri. Parte a razzo la formazione piemontese, che sembra essere atleticamente più avanti. Quando poi il Cagliari rompe il ghiaccio, emerge il divario tecnico tra le due squadre. Azzi il più ispirato, ci prova prima dal limite dopo uno scambio in velocità tra Augello e Sulemana, poi con un’incornata sporca sotto porta. Il portiere bianconero neutralizza senza particolari affanni anche le conclusioni di Sulemana e Augello. La difesa rossoblú soffre alcune sgasate della Juve Under 23, intanto Ranieri ne approfitta per far ruotare i tre centrocampisti che si alternano nel ruolo di play.

La tripletta di Zito

Brambilla ne cambia subito nove su undici dopo l’intervallo, Ranieri aspetta, invece, il quarto d’ora per inserire Altare, Travaglini, Lella, Viola, Di Pardo, Luvumbo e, soprattutto, Nandez, alla prima uscita stagionale e carico come una molla. Come Zito, esplosivo sin dal primo affondo. L’angolano prima calcia a lato dopo l’imbeccata di Viola, poi fulmina il portiere Gori (subentrato a Garofani) al 26’ dopo aver mandato al bar il marcatore avversario. Ora il Cagliari gioca attraverso il modulo 4-2-3-1, con Lella alle spalle del nuovo tridente composto da Nandez a destra, ancora Azzi a sinistra e Luvumbo superstar al centro. Al 37’ arriva così la doppietta personale per il numero 77 rossoblù che sfrutta un lancio chirurgico di Viola e un’uscita a vuoto del portiere accompagnando la palla in rete con la testa. Il terzo gol ancora col destro, di prepotenza, al 44’, con la palla che passa sotto il braccio del portiere. Una forza della natura.

RIPRODUZIONE RISERVATA