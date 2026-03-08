Metti una sera a lezione di ‘900 al Man di Nuoro 

Dopo il successo delle passate edizioni, il Man rinnova l’appuntamento con il pubblico e presenta una nuova edizione del Corso di arte contemporanea; un percorso pensato per orientarsi tra le grandi trasformazioni artistiche dal ‘900 a oggi. Un viaggio in sei tappe attraverso movimenti, temi e protagonisti che hanno saputo interpretare lo spirito del proprio tempo, trasformando l’arte in uno strumento di lettura critica della realtà. Sei lezioni per avvicinarsi al contemporaneo, approfondendo figure, linguaggi e contesti storici che hanno segnato un secolo di sperimentazioni.

Curato da Chiara Gatti ed Elisabetta Masala, il corso propone uno sguardo ampio e accessibile: dall’alba della modernità alle ricerche più attuali, intrecciando arte, politica, società ed ecologia. Un’occasione per acquisire strumenti di lettura, stimolare il pensiero critico e dialogare con il presente attraverso le immagini. Un percorso aperto a tutti, pensato per chi desidera approfondire la conoscenza dell’arte contemporanea con uno sguardo consapevole. Le lezioni prenderanno il via il 15 aprile alle 17.30. Il primo appuntamento ha come titolo “Verso la modernità. Dal Divisionismo al Futurismo”. A cura di Chiara Gatti. Ultimo appuntamento il 20 maggio con “Arte ed ecologia. Per un futuro più sostenibile”. A cura di Elisabetta Masala.

