Metti una sera a cena tra amici Salmo, ma che super cricca di star! 

Artisti di grande successo? Ebbene sì, amatissimi ma anche odiati come è inevitabile. Mettiamoci pure una leggenda dello sport e il parterre si fa di lusso. Ma dietro la cena tra i rapper Salmo, Lazza, Marracash, l’attore Alessandro Borghi e, dulcis in fundo, il campionissimo Valentino Rossi c’è di più: emerge un rapporto di amicizia solida e il desiderio di stare insieme lontano da quelle luci della ribalta che, troppo spesso, sanno fare più male che bene. Le due foto che ritraggono assieme i cinque personaggi, pubblicate nel profilo Instagram di Salmo, non potevano certo lasciare indifferente il mondo dei social: migliaia di apprezzamenti, commenti dai più affettuosi ai più esilaranti, estimatori della prima ora che non si lasciano scappare l’occasione per un saluto o una citazione ai tanti versi celebri di esponenti della scena rap nostrana diventati ormai iconici: si va da “La chiave” scritta da Marracash e prodotta proprio da Salmo, alla hit sanremese “Cenere” di Lazza, sino a un grande classico sempre di Salmo ovvero “Lunedì” dove il protagonista del videoclip è un eccellente Alessandro Borghi che da oggi sarà in tutte le sale con il nuovo film “Delta”. La notorietà si sa, è croce e delizia: ma l’amicizia resta un porto sicuro in cui trovare riparo, a qualsiasi età e in qualsiasi circostanza, oltre il denaro e qualsiasi riconoscimento prestigioso.

RIPRODUZIONE RISERVATA