Metti un concerto a lume di candela 

Da cinque anni i concerti Candlelight sono una delle esperienze musicali più ricercate in tantissime capitali del mondo. In Italia sono arrivati dopo la pandemia e, forse per la mutata voglia di aggregazione, dopo oltre un anno di restrizioni, il successo è stato immediato. Milano, Roma, Torino, Napoli: luoghi meravigliosi invasi da musiche straordinarie e la scenografia unica e suggestiva di migliaia di candele accese. Da qualche stagione Fever, organizzatrice di questi eventi così speciali, propone i suoi appuntamenti anche a Cagliari. Dopo le serate sold out al Teatro Doglio, il nuovo ciclo di concerti, con protagonista il virtuoso della tastiera Luca Morelli, è in arrivo nello storico edificio monumentale del Lazzaretto a Sant’Elia oggi, domani e dopodomani.

Non solo Mozart

Per chi non conoscesse questa nuova forma di ascolto della musica dal vivo, i concerti Candlelight sono una serie di appuntamenti con le sette note creati per democratizzare l’accesso alla cultura, consentendo a persone di tutto il mondo di godere di spettacoli musicali a lume di candela suonati da musicisti talentuosi in luoghi iconici delle varie sedi prescelte senza l’ausilio di luci artificiali per l’illuminazione dello spazio scenico, ma solo ceri accesi, come nel ‘700, di diverse forme e dimensioni. Gli eventi Candlelight sono pensati come una serie di musica classica con concerti che riproducono le opere dei più grandi compositori, come Vivaldi, Mozart e Chopin, ma, visto il successo e la trasversalità del pubblico, ecco il ritmo di Queen, Abba, Coldplay, Taylor Swift, Ed Sheeran.

Gli spettacoli

L’omaggio a Ennio Morricone, con le più belle colonne sonore dell’indimenticato genio delle musiche da film, farà da apripista alla serata di oggi alle 20.30. Secondo appuntamento domani con i celebri cantautori italiani: da Lucio Dalla a Fabio Concato, da Lucio Battisti ad Antonello Venditti, fino a Franco Battiato e Francesco de Gregori, un doppio concerto alle 20.30 e alle 22.30 con le canzoni immortali rivisitate per pianoforte solista. Dopodomani sarà sempre Luca Morelli al pianoforte a proporre due intensi concerti: alle 20.30 l’omaggio ai Coldplay mentre alle 22.30 le colonne sonore di Hollywood composte da Hans Zimmer con temi intramontabili tratti da capolavori come “Sherlock Holmes”, “Spirit”, “Il Re Leone”, “L’ultimo Samurai”, “Il Codice Da Vinci”, “Batman”, “Il Gladiatore”. Biglietti sul sito feverup.com.

