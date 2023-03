Metti insieme Pirandello e Amy Winehouse 

Uno sguardo sulle contraddizioni e i paradossi del Belpaese – sabato 1 aprile alle 20.30 – con “In fondo agli occhi” di e con Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, nell'immaginifica mise en scène firmata da César Brie (nomination per la miglior regia al festival Teatri del Mondo di Buenos Aires. La pièce, incentrata sulle vicende di una donna delusa e disincantata e del suo socio e amante, affronta il tema della cecità su un duplice piano, fisico e simbolico. Omaggio al genio del grande scrittore e drammaturgo siciliano sabato 15 aprile alle 20.30 e domenica 16 aprile alle 19 con “Uno, Nessuno e Pirandello”, con adattamento e regia di Salvatore Della Villa, protagonista sulla scena con Tommaso Massimo Rotella e Chiara Serena Brunetta. Il talento straordinario e la voce inconfondibile della cantautrice britannica, per il ritratto di una icona del soul, sabato 29 aprile alle 20.30 e domenica 30 aprile alle 19, con lo spettacolo-concerto “Io e Amy / Quello che avrei voluto dire a Amy Winehouse”, scritto e interpretato da Paolo Putzu con MaNuL / Manuela Loi (voce), Virgilio Atzori (basso) e Pier Paolo Cardia (pianoforte), Melania Lai e Chiara Faedda (cori), special guest il percussionista e cantante cubano Ernesto Lopez Maturell, con adattamento e regia di Stefano Ledda in collaborazione con Cristina Bocchetta. Sotto i riflettori sabato 13 maggio alle 20.30 Emanuele Bosu con “Volevo nascere attore”, un divertente one-man-show di cui firma testo e regia, dove parla del suo amore per il teatro, sulle note del pianoforte di Fabio Ucchesu.

Apertura del sipario domani alle 20.30 con “Difatis”, di Elio Turno Arthemalle, sua anche la regia, protagonista sul palco con Felice Colucci, sulla colonna sonora di Francesco Medda Arrogalla, con scenografia e costumi di Marco Nateri. Sintesi di trent'anni di teatro (e non solo), per uno spettacolo «contemporaneamente beffardo e malinconico, sferzante e remissivo, tracotante e umile», in cui sfilano le maschere stravaganti che compongono un affresco di varia umanità, tra finzione e realtà.

Un palinsesto variegato ed emozionante, con uno sguardo rivolto al passato ma una costante attenzione all’analisi del presente e alle sue contraddizioni. La seconda tranche della stagione 2022/2023 di “Teatro senza Quartiere”, organizzata dal Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda al TsE di via Quintino Sella, nel cuore di Is Mirrionis, propone 5 titoli in cartellone da domani al 13 maggio. Pezzi originali che indagano la complessità dell’animo umano tra parole, suoni e visioni, una riflessione sul mestiere dell’attore e sul fascino degli imprevisti di una vita da artista, riletture di classici del Novecento, musica.

Su il sipario

Il cartellone

La rivoluzione

“Teatro Senza Quartiere” è un progetto culturale nato con l’idea di usare l’arte e la cultura per dare una nuova luce e un nuovo valore al quartiere.«Sono partito dalla convinzione che attraverso la creazione di un teatro che avesse una presenza costante, il circostante potesse cambiare. Si parla del quartiere di Is Mirrionis per le sue parti buie e per i tristi fatti di cronaca. Ora, anche grazie al nostro teatro, se ne parla per le cose luminose. Questo è uno dei meriti maggiori del lavoro fatto in questi anni», spiega Il direttore artistico Stefano Ledda, nato e cresciuto nel quartiere. Uno spazio ritrovato all’interno della chiesa di Sant’Eusebio che ospita anche attività formative, corsi e stage, oltre rassegne e festival, spettacoli e proiezioni cinematografiche insieme ad una serie di iniziative culturali rivolte al quartiere e alla città, che lo ha fatto diventare un prezioso luogo di incontro per i residenti, oltre che un nuovo palco per la città.

