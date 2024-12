«Mettete in sicurezza le strisce pedonali» 

In viale Poetto il lutto e il dolore ieri mattina hanno rubato i colori all’arcobaleno. Un modo per non cedere totalmente alla disperazione, ma lasciare aperto lo spazio alla speranza che, una volta per tutte, gli attraversamenti pedonali possano essere messi in sicurezza. Lo hanno chiesto un centinaio di manifestanti, percorrendo la strada da via dei Tritoni sino a piazza Campioni d’Italia, appendendo ad ogni palo in prossimità delle strisce pedonali nastri e fiocchi colorati, mentre tutto a torno il traffico scorreva veloce, in qualche caso anche mettendo in pericolo gli stessi manifestanti.

Le lacrime

Un lungo applauso è partito spontaneo quando Donatella Gessa, con il volto rigato dalle lacrime, ha appeso i suoi nastrini nel punto dove, a luglio scorso, è morto il marito: il commercialista 47enne Giovanni Fanni è stato travolto da uno scooter elettrico mentre attraversava la strada sulle strisce, con lei e con le figlie gemelle. Nonostante l’estrema sofferenza e l'angoscia fossero palpabili ogni volta che si fermava a legare un nastrino, la donna ha voluto essere presente alla manifestazione, appoggiata anche dal Coordinamento dei presidenti dei Consigli di istituto della Sardegna.

La manifestazione

«Chiediamo che gli attraversamenti della città vengano messi in sicurezza», ha tagliato corto Pino Aquila, portavoce del coordinamento, «che poi lo si faccia con dei dissuasori, segnalatori luminosi, semafori o con altri sistemi lo devono decidere la politica e il Comunne. Noi vogliamo che non ci siano più tragedie: che i nostri ragazzi, ma anche chi cammina serenamente, possa non dover rischiare la vita ogni volta che attraversa una strada». Il pensiero è volato veloce alla recente tragedia che è costata la vita alla 17enne Beatrice Loi, falciata mentre andava all’Alberti, oppure a gennaio quella di un altro studente, Xuanming Guan, di appena 15 anni. Simbolicamente, poi, la manifestazione di ieri è iniziata in via dei Tritoni, dove nel 2020 è morto sulle strisce il 62enne Alessandro Maccioni, finendo poi nel punto dove – qualche mese fa – ha perso la vita Fanni.

I nastri colorati

Ogni nastrino un piccolo simbolo di memoria, di speranza, di richiesta di sicurezza. Rossi come la rabbia e il dolore, blu come la tristezza, gialli come il ricordo e verdi come la speranza che si trovi il modo di rallentare i veicoli che – anche ieri – sfrecciavano a tutta velocità sfiorando i manifestanti. In un caso, un Suv bianco non ha nemmeno rallentato in prossimità delle strisce, nonostante la folla dei manifestanti a ridosso dell’attraversamento fosse visibilissima.

