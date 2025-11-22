«Metteremo in sicurezza sette ponti» 

Un milione e 400mila euro per mettere in sicurezza i principali ponti del territorio di Capoterra: grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione attraverso la partecipazione a un bando, il Comune potrà sistemare le criticità di sette viadotti. La parola d’ordine è evitare che la viabilità diventi una minaccia per la sicurezza.

Dopo aver portato avanti la progettazione e ottenuto i fondi necessari, l’amministrazione comunale il prossimo anno potrà consolidare i ponti che più di tutti hanno bisogno di manutenzioni. Il sindaco, Beniamino Garau, illustra il piano degli interventi: «Abbiamo ottenuto questo importante finanziamento perché ci siamo fatti trovare pronti: avevamo realizzato la progettazione già due anni fa. Il bando ci permetterà di mettere mano al ponte di Bau Mannu, uno dei due che attraversano il rio Santa Lucia, e un altro a Poggio dei Pini. I lavori prenderanno il via nel 2026, e ci permetteranno di consolidare la struttura di questi importanti viadotti, ed eliminare ogni rischio di crollo».

Le periferie

Non solo ponti: la Giunta Garau guarda anche alla sistemazione della rete viaria delle periferie, come quella della località Perda ‘e su Gattu, dove da anni i residenti attendono opere di urbanizzazione primaria.

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, nei giorni scorsi ha incontrato i residenti per parlare dei lavori: «La viabilità delle zone periferiche – afferma – è una delle nostre priorità, abbiamo presentato i lavori ai residenti di Perda ‘e su gattu, si tratta di interventi che risolveranno una volta per tutti i problemi di una zona in cui dopo ogni acquazzone le strade diventano un pantano. Realizzeremo cunette e verrà utilizzato un asfalto drenante, rendendo le strade percorribili tutto l’anno: sistemeremo anche il percorso che va verso Su Sinzuru, e con i ribassi d’asta confidiamo di intervenire anche in altre strade di quella zona».

«Strade in abbandono»

Dai banchi della minoranza, l’ex sindaco Francesco Dessì punta il dito proprio sulla viabilità periferica di Capoterra: «Ci sono diverse zone di campagna in cui sono necessari interventi urgenti, esistono strade realizzate dal Consorzio di bonifica negli anni ‘60 ormai completamente abbandonate. Tanca Irde, Tanca Manna, Pisighittu, la strada che sale a Baccalamanza, ma soprattutto il percorso che dall’incrocio sulla Provinciale 91 con l’Agricantus conduce sino alle porte di Macchiareddu, ormai stretto e pericoloso: occorre un piano per mettere mano a una serie di criticità di una rete viaria utilizzata ogni giorno da centinaia di automobilisti», conclude Dessì.

