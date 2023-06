Mettere la tassa di soggiorno?  Gli operatori: «Parliamone» 

«La città deve puntare sul turismo e sulla promozione delle sue eccellenze». E spunta anche l’idea di una tassa di soggiorno. È l’appello lanciato dal presidente dell’Associazione turistica di Quartu, Roberto Matta, da Casa Olla dove mercoledì sera ha chiamato a raccolta imprenditori del settore, associazioni, commercianti e semplici cittadini «per immaginare una città a trazione turistica. Crediamo siano ormai maturi i tempi per la costituzione di un'organizzazione più strutturata, una regia unica e professionale che si occupi della promozione turistica del nostro territorio, in collaborazione con la pubblica amministrazione e con tutti gli attori del mondo della ricettività», le parole di Matta.

Al centro del dibattito pubblico il successo del recente festival del turismo sostenibile Itacà, ma anche le prospettive per il futuro, passando per i temi attuali come la continuità territoriale, l’insularità e la fusione degli aeroporti nell’Isola. Con il sogno di creare una Dmo per Quartu, una destination management organization. «Una versione 3.0 delle aziende di promozione turistica», spiega Matta, «magari attraverso una fondazione, e con il supporto degli enti pubblici, Comune e Regione. Quello che come associazione già facciamo, partecipando alle fiere internazionali del turismo, puntando sui totem multimediali con piattaforma per le prenotazioni in Sardegna».

Fra le proposte anche l’imposta di soggiorno in città. «Le risorse però», precisa Matta, «dovranno essere reinvestite sulla promozione turistica di Quartu».

