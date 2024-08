«Mettere in regola i locali occupati» 

L’operazione riordino degli alloggi popolari di viale della Musica si allarga anche al piano terra delle palazzine comunali, destinato inizialmente alle associazioni di volontariato e da tempo occupato da famiglie disperate senza una casa.

Una situazione di disagio riemersa in Consiglio comunale con l’interrogazione del capogruppo di FdI Michele Pisano: «Chiediamo quale destinazione è prevista per quei locali e quale sia la prospettiva futura di questa amministrazione», ha detto il consigliere d’opposizione. «Serve un’azione concreta e celere per non lasciare che quella parte di città sia sempre più ghettizzata e lasciata a sé stessa».

Problema che la Giunta sta affrontando da mesi. «Abbiamo costituito un gruppo intersettoriale che dallo scorso anno si sta occupando del riordino amministrativo degli stabili di viale della Musica», ha spiegato il vicesindaco Tore Sanna, «e di regolarizzare la situazione locativa di ciascun occupante, in modo da procedere con i contratti d’affitto». In programma anche la verifica urbanistica, la certificazione degli impianti, e il rifacimento della guaina di copertura. «Dal 2016 il piano terra delle palazzine è occupato da tre famiglie con fragilità seguite dai Servizi sociali», ha detto Sanna. «Stiamo procedendo ad affidare gli incarichi a professionisti esterni per i rilievi e il successivo accatastamento, questo al fine di definire le azioni amministrative da intraprendere e dare risposte concrete ai cittadini che per disperazione occupano il piano terreno degli stabili comunali».

