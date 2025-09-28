VaiOnline
Sestu.
29 settembre 2025 alle 01:20

Mette una luce nelle transenne pericolose 

Le auto in via Monserrato a Sestu sfioravano velocissime le transenne sistemate da poco attorno ad una buca sull’asfalto. Quasi invisibili di notte.

Ci ha pensato un cittadino a rimediare, sistemando una luce. Non ha voluto guardare dall'altra parte Giuseppe Sedda, con un gesto piccolo ma importante. «Le transenne le ha messe la Polizia Locale ma non c’era la luce e mi preoccupavo perché ogni minuto vedevo le auto schivarle all’ultimo. Così ho recuperato un lampeggiante stradale da cantiere. Ne avevamo un paio perché mio zio lavora come ingegnere. L’ho sistemato, e ora le transenne sono visibili anche da lontano». Ancora da capire perché la luce non sia stata sistemata subito. «Non ho fatto nulla di speciale, volevo rendermi utile», dice modesto Sedda. In tanti percorrono a tutta velocità la strada che parte dal Policlinico e affianca Ateneo, arrivano lanciatissimi in questa discesa, e devono invadere la corsia opposta per evitare le transenne.

