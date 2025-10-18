Metropolitana, un cantiere fantasma 

In coda prima del cantiere con restringimento di carreggiata, è quasi un rosario quotidiano. Anche di sabato mattina. Un imbuto, una trappola a prova di nervi. Così da quasi due settimane, da quando l’Arst ha inaugurato il nuovo tratto del cantiere in viale Diaz per i lavori della metrotramvia.

Caos e proteste

Anzi, a voler esser precisi, è un caos da oltre un anno se consideriamo i lavori nel primo tratto (che in origine, prima che si scoprisse un problema legato ai sottoservizi, si dovevano chiudere lo scorso gennaio). «Vi sembra normale? Da quando ha aperto il nuovo cantiere, mai visto lì un operaio. Tutto fermo», sbotta un signore al volante. «L’apertura del prolungamento del cantiere di viale Diaz, che crea gravi danni a una viabilità già collassata, è la rappresentazione di come l’amministrazione comunale abbia abbandonato il governo del territorio», tuona Giuseppe Farris, consigliere di CiviCa 2024. «Non solo nel nuovo cantiere non si vede un operaio ma non sono stati dislocati neppure i mezzi per le opere. Il sindaco continua il gioco dello scaricabarile, eppure è lui che rilascia le autorizzazioni sui nuovi cantieri che dovrebbero essere date solo di fronte a tempi certi di avvio e e conclusione di lavori», aggiunge.

Vista l’importanza di questa strada per il traffico, di fronte all’insofferenza dei cagliaritani per i continui ritardi dei lavori della metro, viene da pensare che forse si sarebbe dovuto lavorare anche il sabato. E invece, il nuovo cantiere di viale Diaz sembra un cantiere fantasma. Non solo il sabato o la domenica. «Bisogna riconoscerlo, l’Arst ha reinventato il concetto di “mobilità sostenibile”. Sostenibile nel senso che i cittadini devono “sostenerla” con pazienza infinita, chilometri di deviazioni e dosi massicce di smog», rincara Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI a Palazzo Bacaredda. «La metropolitana leggera è un capolavoro d’arte contemporanea: recinzioni minimaliste, silenzio assoluto e nessun operaio in scena nelle zone interdette al traffico. Una perfetta installazione urbana sul tema dell’attesa. Più che trasporti pubblici, l’Arst sta offrendo alla Sardegna un corso avanzato su come restare fermi nel traffico. Con stile, rassegnazione e rabbia» Ecco perché, conclude, «forse è il caso di prendere in considerazione l’ipotesi di fermare, per ora, l’opera in via della Stazione Vecchia. Almeno sino a quando non saremo sicuri che Arst abbia le competenze necessarie per portare a compimento in tempi ragionevoli i lavori».

Viale Bonaria

La buona notizia è che venerdì scorso è tornata libera viale Bonaria: Arst, infatti, ha terminato i lavori all’angolo con viale Cimitero. Una boccata d’ossigeno sia per gli automobilisti, che hanno finalmente uno “sfogo” verso Bonaria e non sono più costretti a immettersi nell’imbuto di viale Diaz, sia per le attività commerciali che si affacciano in viale Bonaria che dall’inizio dei lavori hanno perso il 40% del fatturato.

