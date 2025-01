Metropolitana pronta entro due anni 

Non ci saranno ritardi, per realizzare il progetto che porterà la metropolitana di superficie a Sestu. Ora che il Consiglio di Stato ha dato ragione ad Arst in un ricorso che due aziende avevano intentato all’azienda dei trasporti regionale, tornano di attualità i lavori, e qualcuno temeva che i tempi potessero allungarsi.

Lavori in corso

«In realtà, non ci siamo mai fermati», chiarisce il presidente dell’Arst Carlo Poledrini; «è vero che le ruspe non erano in cantiere, ma i rilievi e la preparazione sono andati avanti, i lavori sono stati già consegnati all'impresa, il progetto esecutivo dipende anche dalla conclusione della conferenza dei servizi con le varie amministrazioni comunali, ma questa sta già volgendo al termine». La data di fine lavori era prevista per il 31 dicembre del 2027; «se ci sarà un distacco, sarà questione di poche settimane», garantisce Poledrini.

La linea principale

Il progetto era stato svelato lo scorso anno in una conferenza stampa nell’aula consiliare del Municipio sestese. Una linea di circa 4,8 km, andrà dalla fermata già esistente del Policlinico di Monserrato sino a Sestu. La linea, in doppio binario, attraverserà i terreni non edificati nel territorio di Selargius tra Monserrato e Sestu, e avrà una fermata intermedia nel quartiere Ateneo, a Sestu, per chiudere col capolinea in Corso Italia. Le fermate in città saranno dunque due. E proprio vicino al capolinea è stato completato il grande parcheggio nel Piazzale Campioni d’Italia ‘69/’70, che servirà a chiunque voglia lasciare l’auto e usare il trasporto pubblico. Il tutto per un costo di 41 milioni di euro.

I cantieri

Previsto anche un altro percorso di circa 1,3 km, che partirà da Monserrato, dalla fermata in via Caracalla, e si innesterà sul viadotto esistente della Linea 3 San Gottardo-Policlinico in corrispondenza della fermata dell’Argine, per 23 milioni, e infine per altri 3 milioni, modifiche alla stazione intermodale di Monserrato San Gottardo. I fondi sono interamente della Regione. I lavori, chiarisce Arst, dovrebbero procedere speditamente anche grazie al fatto che la metropolitana di superficie passerà su terreni dove non ci sono praticamente edifici o strutture, ma solo aperta campagna. Aree su cui i vari Comuni coinvolti stanno completando, o hanno già completato, gli espropri.

«Questo collegamento cambierà la mobilità e la vita di tutti i cittadini», ha detto l’ex consigliere regionale dei Riformatori Michele Cossa, mentre per la sindaca Paola Secci, «il progetto è stato realizzato con un’efficace collaborazione tra Regione, Comune e Arst, ciò ha permesso di metterlo in esecuzione».

