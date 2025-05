Metropolitana, l’attesa interminabile dei pendolari 

Ma quando passa la metropolitana di superficie? A Sinnai e Maracalagonis i tanti abitanti che ogni giorno devono raggiungere Cagliari se lo domandano da anni. E guardano con un sospiro di inconfessabile invidia ai vicini di Settimo San Pietro, dove, nella stazione ferroviaria, fa tappa la rete tramviaria del capoluogo isolano. Da oltre quattro anni, a causa dei lavori in corso per spostare il capolinea cittadino da piazza Repubblica a piazza Matteotti, da Settimo i convogli viaggiano solo verso il Policlinico: la linea per piazza Repubblica si interrompe a Monserrato-San Gottardo, e per arrivare in città ci sono le corse sostitutive degli autobus messe in campo dall’Arst.

Molti, spiega il sindaco di Settimo Gigi Puddu, prevalentemente da Sinnai ma anche da Maracalagonis, si erano abituati a raggiungere Settimo con la propria auto («ma da Sinnai – giura la sindaca Barbara Pusceddu – c’è anche chi ci va a piedi: sono un paio di chilometri di strada bianca»), parcheggiare e proseguire sul tram fino a Cagliari; con la linea inattiva hanno ripreso a fare tutto il viaggio in auto, a costo di ritrovarsi imbottigliati, nelle ore di punta, nella temutissima Statale 554.

L’esempio da incubo

L’attesa per l’allungamento della strada ferrata fino a Sinnai e Maracalagonis sembra essersi affievolita: da qualche anno se ne parla meno. Probabilmente l’esempio del cantiere cagliaritano ha scoraggiato i tanti (cittadini, amministratori, politici) che dai due centri chiedevano a gran voce l’allungamento del percorso ferroviario fino ai due paesi: nel capoluogo, per i 2 chilometri e 6 metri di percorso fra piazza Repubblica e piazza Matteotti, i lavori sono iniziati il 26 marzo 2021, più di 1.500 giorni fa. Quasi il doppio degli 836 preventivati, e la conclusione sembra ancora molto distante. Figurarsi quanto ci sarebbe da aspettare per un’opera che al momento, al netto di perorazioni e promesse, non esiste nemmeno sulla carta. E che, per essere realizzata, richiederebbe certamente degli espropri.

L’ipotesi di percorso

«Tempo fa, su richiesta della Città metropolitana, abbiamo elaborato e consegnato uno studio di fattibilità che comprendeva un’ipotesi di tracciato», chiarisce il direttore dell’Arst Carlo Poledrini. Era il 2020: di lì a poco sarebbe arrivato il Covid, ancora qualche mese e sarebbero iniziati i lavori a Cagliari. «Quello studio – continua Poledrini – avrebbe dovuto servire alla Città metropolitana per chiedere eventuali finanziamenti qualora ve ne fosse la possibilità». Per Sinnai, ricorda la sindaca Barbara Pusceddu, si ipotizzava un collegamento «con arrivo non alla stazione di Settimo ma in un’area fra il paese e Soleminis». Per Maracalagonis le ipotesi erano due: una, far proseguire i binari da Sinnai; l’altra, prolungarli da Pitz’e Serra, il quartiere di Quartu al quale lo studio dell’Arst prevedeva di far arrivare un’altra linea dallo snodo di Monserrato/San Gottardo. «A noi andrebbe bene tanto l’una quanto l’altra», ribadisce la sindaca Francesca Fadda.

Progettazione in corso

Per i soldi si era pensato prima al Fondo di coesione, poi al Recovery fund, tramite il Pnrr. Nel ‘21 la Città metropolitana ricevette dal ministero per le Infrastrutture 300mila euro per una progettazione più dettagliata. Lo annunciò il delegato per la Mobilità di allora, Antonello Floris. Oggi quel ruolo è affidato all’ingegnere sinnaese Paolo Mereu, che fa il punto sulla situazione: «Siamo in attesa che Arst ci consegni il progetto finito. Sarà più avanzato e definito rispetto allo studio di qualche anno fa. Contiamo che ci venga consegnato entro l’estate». Ma avere un progetto non significa avere i soldi per realizzarlo. E infatti, mentre la metro a Sinnai e Mara resta un’ipotesi incerta, l’Arst si concentra su un’opera la cui fattibilità è più concreta: il raddoppio del binario da Settimo a San Gottardo. «Si farà», dice il direttore Poledrini: «Anche se non a breve termine».

(1 – continua)