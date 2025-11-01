Metropolitana, la Regione stanzia 50 milioni 

Nuovo decisivo passo avanti per vedere a Sestu le carrozze bianche della metropolitana di superficie di Arst. Stanziati dalla Regione 50 milioni di euro, mentre nella giunta è stato raggiunto l’accordo per il Piano Regionale dei Trasporti e sta per ripartire la conferenza dei servizi. L’inizio dei lavori è previsto per il prossimo anno. Un lungo percorso finora, ma sta andando bene.

Esulta il Comune

E anche l’amministrazione comunale ci ha messo la sua firma. «Abbiamo avuto continue interlocuzioni con l’assessorato regionale dei trasporti, vari incontri che si sono svolti con l’assessora regionale Barbara Manca e sappiamo bene che la strada per arrivare a cambiare la qualità del servizio necessita della riforma del trasporto pubblico che è attesa da qualche decennio», sintetizza la sindaca Paola Secci. L’assessora Manca aggiunge: «Il piano non sarà un mero atto amministrativo. L’assessorato è al lavoro e potranno essere fatti i nuovi affidamenti alle aziende e quindi avere un incremento significativo dei chilometri di percorrenza. A novembre, partiranno anche i tavoli territoriali dove verranno invitati a partecipare tutti i portatori d’interesse dei territori».

Il progetto

Della metro Arst a Sestu si parla dal 2023. Due le tratte previste: una di circa 1,3 chilometri, dalla fermata in via Caracalla a Monserrato, si innesterà sul viadotto esistente della Linea 3 San Gottardo-Policlinico in corrispondenza della fermata dell’Argine. L’altra sarà di circa 4,8 chilometri, dal Policlinico, avrà una fermata intermedia al quartiere Ateneo e farà capolinea accanto al piazzale Campioni d’Italia ’69 – ’70, dove è stato realizzato un parcheggio. L’anno scorso il ricorso di una delle aziende partecipanti all’appalto aveva rallentato le procedure. Ma il Consiglio di Stato ha dato ragione ad Arst, che ha promesso che non ci saranno ritardi nei lavori, con fine prevista entro il 2027.

Nuovi tracciati

E ci sono già piani per il futuro per non fermare qui i binari: «Abbiamo chiesto l’estensione del tracciato verso la Corte del Sole e l’aeroporto di Cagliari-Elmas, e stiamo lavorando affinché Sestu venga riconosciuta dalla Città Metropolitana come polo strategico della mobilità dell’hinterland. Infatti il 31 dicembre 2026 scadrà il contratto di servizio per il trasporto urbano ed extraurbano in Sardegna», spiega la sindaca, «in vista di quel momento già da mesi dialoghiamo con la Regione per avere un servizio di trasporto pubblico adeguato alle esigenze dei cittadini».

Il nuovo Piano regionale dei trasporti sarà dunque la base di tutta la rivoluzione. Un altro punto chiave riguarda gli autobus alimentati a idrogeno, su cui Ctm e Arst stanno investendo. E a Sestu è stato appena inaugurato l’impianto di produzione con stazione di rifornimento a cura di Italgas. L’obiettivo resta comunque aumentare le corse di bus, a idrogeno o no, magari coinvolgendo Ctm.

Il futuro

«Sestu deve poter contare su un trasporto pubblico moderno, sostenibile e competitivo rispetto all’auto privata», è l’auspicio dell’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni, «il nostro impegno è dare ai cittadini un servizio migliore, con connessioni più rapide e frequenti». Il vicesindaco e assessore a Arredo Urbano e Traffico Massimiliano Bullita continua: «Se si rendesse necessario, studieremo una nuova viabilità con l’introduzione delle corsie preferenziali». La sindaca conclude: «La crescita della nostra comunità passa anche da un sistema di mobilità efficiente. Continueremo a far sentire la nostra voce nei tavoli regionali, perché Sestu merita un ruolo da protagonista nella nuova rete del trasporto metropolitano».

RIPRODUZIONE RISERVATA