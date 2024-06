Metropolitana, il nodo di via Roma 

Il cantiere di via Roma potrebbe complicare il piano di sviluppo della Repubblica-Matteotti della metropolitana leggera. Per questo il direttore generale dell’Arst, Carlo Poledrini, aspetta l’insediamento di Consiglio comunale e Giunta: «Il cronoprogramma complessivo del progetto necessita di una revisione, che sarà effettuata congiuntamente la nuova amministrazione comunale», spiega.

Insomma, tra alcuni cantieri ancora in corso, altri in via di conclusione e altri ancora da aprire, è incerto quando sarà possibile viaggiare sui treni sino alla stazione Fs.

Il nodo di via Roma

I lavori per il raddoppio della tratta Caracalla-Repubblica sono quasi completati, con solo alcuni interventi minori da terminare. Anche la tratta Repubblica-San Saturnino è stata portata a termine. Mentre quelle che partiranno da viale Cimitero, vedranno una prosecuzione dei lavori nei prossimi mesi.

«Questo avanzamento è cruciale per completare la rete metropolitana e garantire una copertura capillare su tutto il territorio urbano», assicura Poledrini, prima di aggiungere che «la revisione è fondamentale per definire alcune tempistiche legate ai lavori attualmente in corso in via Roma».Solo dopo queste verifiche sarà dunque possibile ridefinire un cronoprogramma preciso e aggiornato, che tenga conto delle necessità operative e delle tempistiche reali di completamento dell’intera infrastruttura.

Intanto la fermata San Saturnino, una delle nuove aggiunte più attese alla rete metropolitana, è ormai conclusa. «Le prime visite tecniche degli organi di vigilanza ministeriali, necessarie per l'apertura al pubblico, sono previste per luglio. Questo passo è importante per garantire che la nuova fermata sia sicura e pronta per essere utilizzata dai cittadini», aggiunge Poledrini.

Il raddoppio dei binari

Non c’è ancora una data precisa nemmeno per la riattivazione della tratta Repubblica-Gottardo, però ancora incerta la riattivazione del collegamento di piazza Repubblica prima della riapertura delle scuole a settembre. «La speranza è che possa tornare in funzione in tempo, alleviando così le preoccupazioni dei pendolari e degli studenti che si affidano alla metropolitana per i loro spostamenti quotidiani».

Restano ancora aperti i cantieri di piazza Madre Teresa e di via Goceano che «riprenderanno non appena saranno completati gli interventi di attraversamento proprio in corrispondenza di via Goceano, così come da questi dipendono quelli in viale Cimitero», spiega ancora il direttore generale che ricorda: «È importante sottolineare che questi lavori non comporteranno la chiusura totale della strada, minimizzando così i disagi per i residenti e i pendolari».

E poi c’è il nodo via Roma. L’intervento è strettamente collegato alla revisione del cronoprogramma complessivo. «Questi saranno avviati dopo le necessarie verifiche congiunte con il Comune. Questa fase è cruciale per il completamento del progetto e richiede un'attenta pianificazione e coordinazione».

Meno auto sulle strade

Una volta completata, la metropolitana leggera offrirà vantaggi sia in termini di sostenibilità ambientale che di risparmio di tempo. Utilizzando mezzi a trazione elettrica, la metropolitana è priva di emissioni nocive, contribuendo così a migliorare la qualità dell'aria. Inoltre, ogni tram a pieno carico potrà togliere dalla strada circa 100 vetture, riducendo la congestione stradale e le emissioni di gas serra.

«Il progetto rappresenta una significativa opportunità per migliorare la mobilità urbana, la sostenibilità ambientale e la qualità della vita dei cittadini», aggiunge Poledrini. «Con i lavori in corso e le prossime fasi di sviluppo, la città è sulla buona strada per realizzare una rete di trasporto all'altezza delle migliori pratiche europee. Inoltre», conclude, «garantirà tempi di percorrenza più brevi rispetto ai mezzi privati».

RIPRODUZIONE RISERVATA