Metropolitana ferma in un binario morto: slitta ancora l’avvio 

La riapertura sembra ogni volta più vicina, ma alla fine rischia di essere sempre più lontana. All’inizio era stata ipotizzata per l’inizio dell’anno scolastico appena concluso (autunno 2024), poi al termine delle festività natalizie, quindi dopo quelle di Pasqua, un mese e mezzo fa. Se va bene, ora, sarà dopo l’estate. Per la tratta Repubblica-Caracalla, chiusa ormai da oltre due anni e mezzo per i lavori di raddoppio dei binari, e il nuovo tratto Repubblica-San Saturnino (appena 300 metri terminati lo scorso autunno) della linea 3 che arriverà fino a Matteotti, c’è ancora da aspettare.

L’incertezza

Le prove tecniche di circolazione sui binari dello scorso marzo, con i quattro tram incrociati e affiancati, hanno dato «esito positivo», riferisce una fonte, e non c’è motivo per dubitare. Ma per il via libera bisogna attendere. La speranza è che possa arrivare a settembre, quando riapriranno le scuole. «Si procede secondo gli iter documentali», spiega il direttore generale di Arst Carlo Poledrini. «Le prove interne sono andate bene, al momento non ci sono imprevisti», conferma. «Tutti gli attori coinvolti», Arst, ministero dei Trasporti, Ansfisa, l’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, e Regione, «sono impegnati nel massimo sforzo per accelerare i tempi della riapertura. Sottolineo che tutte le operazioni in corso attengono alla sicurezza», dice ancora.

L’accusa

Sui binari tra piazza Repubblica e l’Ossigeno in alcuni punti sta ricrescendo l’erba, lo stesso, con più evidenza, sta succedendo sui binari che attraversano via Genneruxi dove qualcuno ha pesnato bene di gettare anche un vecchio stendino senza gambe, considerando quei binari Piccole testimonianze che fanno pensare che i tempi non saranno brevissimi. «È inaccettabile che, nonostante le ripetute promesse, la metropolitana leggera di Cagliari, in realtà un semplice tram, gestita dall’Arst, rimanga ancora inattiva», tuona Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI in Consiglio che ha presentato un’interrogazione al sindaco. «Gli anni di ritardi e le continue assicurazioni di una riapertura imminente si sono rivelati solo parole vuote. La stazione di San Saturnino, pronta da almeno otto mesi, giace deserta, così come le altre, mentre le strade si intasano sempre di più a causa dei pullman sostitutivi. È un fallimento evidente di programmazione e gestione che penalizza i cittadini e l’intera mobilità urbana. La pazienza dei cittadini ha un limite e le istituzioni devono rendere conto di questa situazione insostenibile».

Il concetto lo ribadisce Giuseppe Farris, CiviCa 2024. «I lavori del prolungamento della metro Repubblica-Matteotti, iniziati il 26 marzo del 2021 dovevano concludersi in 836 giorni. Attualmente, dopo oltre 1500 giorni, deve essere inaugurata ancora la fermata di San Saturnino e e sono ancora in corso i lavori nel tratto di viale Cimitero, piazza madre Tersa di Calcutta e viale Diaz. Poi, chissà quando, sarà la volta di via Roma, la parte più delicata di tutto il cantiere per l’impatto che avrà», inevitabilmente, «sul traffico delle auto. Il tutto avviene nel silenzio assordante del Comune che si comporta come uno spettatore disinteressato di quanto sta avvenendo in casa propria».

In mezzo a tante incognite resta una certezza: Arst intende inaugurare la metro Repubblica-Matteotti nel 2026. Rispettando quella scadenza, saranno tre anni di ritardo rispetto al cronoprogramma originario. Speriamo che non siano di più. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA