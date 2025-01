Metropolitana, cantieri infiniti 

Ci sarà ancora da aspettare. «Non possiamo fare previsioni specifiche», dice Carlo Poledrini, il direttore generale di Arst che gestisce il grande cantiere. Certo è che «gennaio sarà un mese cruciale. Stiamo mettendo tutto l’impegno possibile».

Lavori della metropolitana leggera, anno quarto stessa storia: la linea 3, Repubblica-Matteotti, avanza a piccoli passi. Ci sono i cantieri che, per un motivo o per un altro, subiscono rallentamenti, c’è la chiusura da quasi due anni ormai della San Gottardo-Repubblica e poi c’è quel “pezzo” nuovissimo Repubblica-San Saturnino terminato da almeno tre mesi ma ancora sigillato tra le reti di cantiere. Per far partire i tram serve il via libera del ministero dei Trasporti che, però, è condizionato ad alcuni interventi che deve effettuare preliminarmente Arst. «Le verifiche e prove tecniche in capo ad Arst sulla tratta Repubblica-San Saturnino sono condizionate dal completamento di quelle sulla tratta in raddoppio. Ovviamente, quindi, l'estensione della linea sino a San Saturnino e la riapertura della tratta San Gottardo-Repubblica sono correlate», spiega ancora Poledrini.

Il nulla osta

Per consentire i lavori di raddoppio su tutta la linea, Arst da quasi due anni ha fermato i tram e dirottato gli spostamenti su mezzi sostitutivi (i bus). «I lavori sulla tratta in raddoppio sono quasi terminati, restano da installare alcuni dispositivi e apparecchiature necessari per completare l'impianto di trazione elettrica e i conseguenti collegamenti. Con l'impresa è stato programmato il completamento delle prove e verifiche entro la penultima settimana di gennaio, seguiranno poi le prove di circolazione dei tram. A quel punto tutta la documentazione tecnica e amministrativa potrà essere trasmessa al ministero e all’agenzia per completare le attività di loro competenza. Il Nulla osta è necessario perché la Regione autorizzi sia la riapertura e sia la nuova apertura delle due tratte. Si tratta di due diversi provvedimenti. La tempistica non è stimabile. Siamo consapevoli delle attese e stiamo davvero facendo il possibile», spiega ancora Poledrini.

Gli interventi

Ci sono poi i cantieri dove l’impresa sta lavorando per la realizzazione dei binari. In viale Diaz, per esempio, i lavori sono cominciati la scorsa estate (a fine luglio) con l’obiettivo di terminare a gennaio 2025. «Le opere civili della tratta in cui opera oggi il cantiere saranno completate entro il prossimo marzo. Entro giugno è prevista l'estensione del cantiere sino alla fermata Lussu», Maggiori tempi rispetto a quanto programmato si sono resi necessari per risolvere tutta una serie di interferenze con i sottoservizi, non esattamente congruenti con le carte rese disponibili a suo tempo, essendo opere realizzate molti anni fa», spiega Poledrini. In via Dante, zona campo Rai, «entro febbraio sarà posato il binario e pavimentato tutto il tratto lungo il viale Cimitero, sino all'incrocio con viale Bonaria. Allo stesso tempo la sede e il binario viene posato anche all'interno della piazza». Resta confermato che l’apertura del cantiere in via Roma è subordinato all’ok del Comune che prima deve liberare il “suo” di cantiere, il waterfront progettato dall’architetto Stefano Boeri (se va bene non sarà prima della prossima estate), mentre in piazza Matteotti «il ritrovamento archeologico ha reso necessaria una variante al progetto iniziale», in sostanza un ridimensionamento della lunghezza delle banchine. «La soluzione è stata condivisa con la Soprintendenza e il raggruppamento di progettisti incaricato ci sta lavorando».

Ultimo capitolo: i lavori per la realizzazione delle vasche di contenimento delle acque piovane in piazza Madre Teresa di Calcutta (ex Cis) sono fermi da mesi: «A febbraio è prevista la ripresa», spiega Poledrini, «i maggiori tempi sono legati alla disponibilità di mano d’opera da parte di imprese specializzate e quindi alla loro possibilità di operare».

