Metropolitana, cantieri a rilento 

Difficoltà con l’impresa esecutrice, una situazione internazionale che crea difficoltà nel recupero di tutti i materiali necessari, revisione dei prezzi: per diversi motivi, i lavori della linea 3 della metropolitana che collega piazza Repubblica a piazza Matteotti vanno a rilento. Risolto all’inizio dell’estate il problema con l’impresa che sta lavorando in piazza Repubblica, dove due settimane è stata riaperta al traffico una carreggiata, ruspe e operai si sono spostati nel cantiere di via Dante-viale Cimitero. L’obiettivo di Arst, che gestisce i lavori, era quello di terminare i lavori e inaugurare la metropolitana entro la primavera del 2024 ma, vista la situazione attuale con il cantiere in piazza Madre Teresa di Calcutta (dove si devono realizzare le vasche di laminazione che risolveranno il problema degli allagamenti in viale Diaz in caso di forti piogge) fermo in attesa del subentro di un’altra impresa, il collegamento tra viale Cimitero a viale Bonaria ancora fermo agli aspetti preliminare e, soprattutto, il cantiere in viale Diaz e via Roma da organizzare, quella scadenza oggi è un’utopia. Così come sembra abbastanza difficile, nel breve periodo, riuscire a completare entro la fine di ottobre i lavori nel tratto tra piazza Repubblica e la Basilica di San Saturnino (dove ci sarà una delle sette fermate), così come era stato annunciato.

Le motivazioni

«I lavori procedono non con la speditezza che vorremmo a causa di difficoltà nelle imprese esecutrici legate anche alla particolare situazione internazionale», spiega il direttore generale di Arst Carlo Poledrini. «In piazza Repubblica i lavori sull’aiuola e nel passaggio centrale termineranno solo quando saranno completati i micro-pali in corso di realizzazione. Attualmente il 60% è stato completato, ma contiamo di accelerare. Così come contiamo di andare veloci pure per il tratto di San Saturnino. È stata chiesta un’ordinanza per realizzare i pali», che servono a tenere i cavi dell’alta tensione, «che gestiscono l’incrocio con via Goceano», aggiunge.

I nodi

mentre i lavori in viale Diaz vanno avanti, Arst mantiene ottimismo ma restano comunque da affrontare e risolvere alcune incognite: la prima, i lavori in viale Cimitero che dovranno portare i binari sull’altro versante, davanti a pizza madre Teresa di Calcutta sono ancora in fase “embrionale”. «Per ora non abbiamo una data certa», spiega Poledrini, «dobbiamo ancora definire alcuni aspetti preliminari». Tradotto: per aprire il cantiere il quel tratto bisogna trovare una soluzione che eviti di chiudere la strada alle auto. Poi c’è il nodo via Roma: difficile, per non dire impossibile, che il Comune dia l’autorizzazione ad aprire un altro cantiere prima di aver completato i lavori del waterfront. «Entro due settimane attendiamo il cronoprogramma per completare tutti i lavori per confrontarci con il Comune», spiega ancora Poledrini.

Il raddoppio

Notizie sicure invece sui tempi di fine lavori del raddoppio tra Repubblica e Caracalla: «L’impegno è quello di concludere i lavori entro l’anno per poi seguire le procedure di riapertura all’esercizio che per la tranvia sono nuove in relazione alle attività di Ansfisa», l’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture. Tradotto: la metropolitana ripartirà dalla stazione di piazza Repubblica a gennaio 2024. ( ma. mad. )

