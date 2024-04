Metropolitana, avanti a piccoli passi 

La linea 3 della metropolitana Repubblica-Matteotti avanza, libera alcune porzioni di strade (da un paio di settimane piazza Repubblica) e ne occupa di nuove (viale Cimitero, per esempio), mentre in via Roma (il tratto finale e più complicato) ruspe e operai arriveranno non prima della fine dell’anno, quando sarà chiuso il cantiere (del Comune) del waterfront. L’ultimo aggiornamento sui lavori della metro, che in origine sarebbero dovuti finire a luglio dello scorso anno (questo era il cronoprogramma iniziale prima che intervenissero ragioni burocratiche e liti con l’impresa, ora risolte), dice che si andrà avanti per tutto il 2024. Anzi, verosimilmente si allungherà anche oltre, per un po’ di tempo nel 2025. Intanto «entro poche settimane si confida di finire l’intera linea fino alla fermata di San Saturnino», da piazza Repubblica ormai quasi completa, dice il direttore generale di Arst Carlo Poledrini, committente dei lavori. Che aggiunge: «Lì si sta completando la pensilina e la posa degli impianti ad essa strettamente collegati. Sono stati installati i pali della trazione elettrica e sarà anche posato il filo di contatto».

La linea

Oltre 2,5 chilometri, sette fermate, settemila passeggeri (previsti) ogni giorno e poco più di 5 minuti per andare da piazza Repubblica a piazza Matteotti. All’avanzare verso il cuore dei lavori, da piazza Repubblica a viale Cimitero, la dimensione degli automezzi restituisce la misura dello stato di avanzamento del cantiere. Quasi a scandire la clessidra del tempo prima perso (dietro alle beghe burocratiche con la vecchia impresa) e poi recuperato, quando per tutto l’inverno in cantiere c’erano ogni giorno un aventina di operai. A San Saturnino, quel che sarà la nuova metro si vede già: terminati i binari in piazza Repubblica e via Dante, ora l’impresa si sposta in viale cimitero. «La linea metrotranviaria ha sede lungo parte della carreggiata lato campo Rai», spiega ancora Poledrini, «Recentemente è stata installata la segnaletica che parzializza la viabilità per consentire l'esecuzione dei lavori con inizio in corrispondenza dell'incrocio con la via Goceano», dove i binari attraverseranno la strada da un lato all’altro.

Raddoppi e vasche

A breve ripartiranno, dopo un anno, anche i lavori (importantissimi) in piazza Madre Teresa di Calcutta, dove l’impresa deve costruire due grandi vasche di contenimento delle acque piovane che elimineranno il problema degli allagamenti in viale Diaz. Quindi, il cantiere si sposterà prima in viale Diaz e infine, come detto, in via Roma. Nel frattempo l’Arst, ha completato i lavori di raddoppio «fatta eccezione per l’attraversamento di via Italia», dice Poledrini. «Ciò è dovuto alla contemporanea esecuzione della posa del collettore fognario da parte del Comune che permetterà di ottimizzare i tempi di interruzione della stessa via. Resta anche da completare la manutenzione della linea di contatto e degli impianti di semaforizzazione e segnalamento. Per la riapertura della linea non è possibile fornire una data certa poiché questa è funzionale alle prove e verifiche che saranno operate dall’agenzia per la sicurezza ferroviaria, necessarie per certificare la sicurezza della linea. In ogni caso ci siamo quasi», aggiunge.

Il nodo del capolinea

Un anno fa, al capolinea del nuovo tracciato, all’esterno della stazione dei treni di piazza Matteotti, l’impresa aveva trovato un acquedotto di epoca romana che aveva fatto cambiare (non di molto) i piani di Arst, obbligando ad arretrare di qualche decina di metri rotaie e banchina. Un anno di scavi per valorizzare il sito e aprilo ai turisti e ai passeggeri che utilizzeranno la metro, in vista della ripresa dei lavori. «Gli scavi archeologici sono terminati», dice Poledrini, «Arst è in attesa della determinazione della Soprintendenza a valle della quale sarà nota la modalità per proseguire nei lavori».

