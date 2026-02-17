Metropolitana a rischio: «Servono nuove misure per evitare gli incidenti» 

Aumentano i casi di incidenti tra automobili e la metropolitana leggera in città. Tra gli ultimi ci sono quelli di via Puccini, dello scorso dicembre con due feriti, e di via Galvani, a fine gennaio. Sono avvenuti in corrispondenza dei passaggi a livello e hanno causato inevitabili disagi al traffico.

«Gli episodi recenti evidenziano la necessità di potenziare le misure di prevenzione e controllo nei punti di intersezione tra la rete stradale e la linea della metro leggera», spiega il consigliere comunale Ferdinando Secchi (Lega - Anima di Sardegna) in un’interrogazione firmata anche da altri colleghi di coalizione ed esposta ieri in Aula.

Sicurezza

Nel documento, Secchi ha chiesto quali interventi sono previsti per garantire maggiore sicurezza nei passaggi a livello della città: «Sono punti critici per la sicurezza stradale e ferroviaria. Per prevenire incidenti, è fondamentale adottare misure di sicurezza efficaci, come l’installazione di sbarre o segnalazioni luminose e acustiche. Alcune città utilizzano sensori e sistemi di allarme avanzati per ridurre il rischio di incidenti».

La risposta

In Aula, l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis ha risposto all’interrogazione di Secchi: «Stiamo ragionando di reindirizzare delle risorse della città metropolitana previste all'inizio per la realizzazione della metrotranvia che avrebbe portato da Bonaria al Poetto. Considerati i tempi, non possono essere spese e quindi abbiamo chiesto di poterle utilizzare per migliorare gli accessi e la sicurezza dei tratti già completati, in particolare quello che va da piazza Repubblica verso Pirri».

Per quanto i passaggi a livello «la normativa nazionale li esclude per le metrotranvie e li prevede invece per le ferrovie. Quindi non si possono fare. Per questo serve una maggior sicurezza degli accessi e della segnaletica».

Via Roma

Prossimamente in Consiglio comunale verrà discussa anche la possibilità di rendere la corsia centrale di via Roma ad uso promiscuo tra Metropolitana e autobus con una richiesta all’Arst. «È una scelta indispensabile per tutelare il diritto alla mobilità, l’equità territoriale e la sostenibilità urbana», si legge nel documento.

