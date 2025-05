Metro, vagoni in movimento: inaugurazione vicina 

Stavolta sono prove vere sul campo o, meglio, sui doppi binari. Primi segnali di vita della metro che verrà: i vagoni si sono mossi a più riprese sulle rotaie cittadine con i test obbligatori prima dell’inizio ufficiale del servizio. I mezzi (quattro nel complesso) hanno marciato in coppia per la verifica del nuovo tracciato alla luce del raddoppio dei binari. Controlli alle fermate e soprattutto negli incroci con la rete stradale: i passaggi delicati sono in viale Marconi, via Galvani, largo Gennari, via Puccini (già esistenti con la vecchia metro ma che ora faranno i conti con il raddoppio della rete ferroviaria) e soprattutto ora entrano in scena piazza Repubblica e via Degioannis, le due novità del servizio tramviario che darà vita alla fermata Ossigeno, dove via Dante lascia il posto a viale Cimitero.

Primi esami

Nelle prove di ieri mattina sono comparsi anche i nuovi locomotori, che assicureranno una frequenza molto più alta dei mezzi, grazie proprio al raddoppio dei binari, la vera grande novità rispetto al servizio del passato. Si sono accumulati grandi ritardi rispetto alle previsioni originarie. Più di due anni fa lo stop del tratto Caracalla-Repubblica, nel 2021 l’avvio dei lavori sulla tratta Repubblica-Ossigeno: tempi lunghi per l’infrastruttura chiamata ad alleggerire la mole di traffico di auto in accesso e in uscita ogni giorno dalla città. Ora si intravede la luce dell’inaugurazione del nuovo corso della metro leggera, anche se l’iter delle autorizzazioni legate alla sicurezza è un altro ostacolo alla riapertura definitiva dei binari.

Il via libero definitivo

Dovrà essere il ministero delle Infrastrutture a dare il via libera formale, già slittato tante volte. L’ultima data era stata fissata per Pasqua ma è arrivato il puntuale rinvio. Ora si parla di fine maggio, è lecito non farsi troppe illusioni finché non comparirà la data ufficiale. Il direttore dell’Arst (l’azienda dei trasporti che gestisce il servizio) Carlo Poledrini si dice «fiducioso» per la partenza a breve della metro «perché le prove completate sinora sono state positive».

Il tratto verso via Roma

Ci sarà invece da attendere almeno un anno e mezzo prima che i binari arrivino sino al (nuovo) capolinea di Piazza Matteotti, passando per viale Diaz e via Roma. In questo modo sarà completata la prima linea chiusa collegata con la stazione dei treni regionali.

Direzione Poetto

Nel frattempo sono partiti i lavori per i binari che da viale Diaz dovranno portare al Poetto fino a creare una vera arteria tramviaria cittadina che potrà arginare un traffico di proporzioni ormai insostenibili per il capoluogo. Insomma sarà un “ritorno al futuro” dopo la scellerata decisione che nel 1973 aveva messo fine alla stagione delle rotaie in città «per il più efficace trasporto su gomma».

