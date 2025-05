Metro, ultime prove prima del via  

Da martedì si ricomincia. Con poche certezze sul futuro e almeno quattro incognite. Martedì ripartono le prove di circolazione su binari, verifiche obbligatorie sulla sicurezza che precedono l’apertura. Poi si aspetterà Roma per l’ok definitivo. E, senza «poter, in questo momento, indicare date precise sulla riapertura», spiega Arst, la linea della metro Repubblica-Caracalla, chiusa da oltre due anni per i lavori di raddoppio, insieme al nuovo tratto Repubblica-San Saturnino (poco meno di 300 metri), finalmente aprirà. Questa la prima incognita. Poi ce n’è un’altra, che si affaccerà appena i vagoni cominceranno a circolare: la sicurezza. Perché in tutti gli attraversamenti, come in piazza Repubblica, in via Dante, accanto al Tribunale minorile, sulla rotatoria di viale Cimitero, e in tutte le parti di carreggiata dove passeranno sia le auto che i vagoni della metro, bisognerà fare i conti con la sicurezza. «È vero che i tratti promiscui, tram-veicoli, saranno regolati da un semaforo, all’inizio ci sarà da stare molto attenti», spiega Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI a in Consiglio. «Trattandosi di un intervento che beneficia di un finanziamento per realizzare una metrotramvia, questa è prevista su sede in parte propria e in parte riservata», come in viale Diaz dove i binari saranno protetti da un cordolo per evitare il transito della auto, «perciò non è consentito, per norma, il transito o la promiscuità con altri veicoli», spiega Carlo Poledrini, direttore generale di Arst.

Promiscuità

La terza incognita è invece il traffico: oggi si punta il dito contro i “lavori in corso” che restringono carreggiate e allungano le code, trasformando l’attesa in fila in una prova di forza dei cagliaritani. Ma domani? Tenendo presente che l’arrivo della metro possa incoraggiare tanti a lasciare l’aiuto in garage, «occorrerà riuscire a tenere in equilibrio le varie fasi semaforiche», spiega ancora Mannino. Tradotto: se Arst presuppone il passaggio del tram alle fermate ogni dieci minuti (un tempo oggi solo stimato che, va detto, è ancora allo studio ma potrebbe facilmente anche diminuire), significa che entro quel termine la metro deve aver compiuto il percorso intero. «Altrimenti si rischia la paralisi del traffico», spiega ancora Mannino.

Le prove

Le prime prove di circolazione, effettuate a marzo e aprile, autorizzano comunque all’ottimismo. «Si tratta di prove che prevedono tra l’altro la circolazione dei tram nelle diverse composizioni dei convogli al fine di testare tutte le apparecchiature di sicurezza e controllo del traffico. Si conferma in proposito, che la linea di contatto è in tensione e che tutti gli attraversamenti con la viabilità devono essere lasciati liberi da autoveicoli impropriamente parcheggiati», spiega il direttore generale di Arst Carlo Poledrini. «Siamo comunque fiduciosi perché le prove fin qui completate sono state positive», aggiunge.

I cantieri

La quarta incognita è legata ai tempi della fine dei lavori. Come noto, sarebbero dovuti terminare nella primavera dello scorso anno, andranno avanti almeno per un altro anno, forse un anno e mezzo. «Circa la nuova tratta Repubblica-Matteotti, sono in fase di conclusione le opere civili sul viale Cimitero», spiega ancora Poledrini. «Sono in corso i lavori sulla sede metrotranviaria nel parcheggio piazza Madre Teresa di Calcutta e sul viale Diaz, dove si sta realizzando la fermata Bonaria. Seguirà, d’intesa con il Comune, l’accantieramento in prosecuzione verso piazza Deffenu», direzione piazza Matteotti. aggiunge. Prima di entrare in via Roma, bisognerà far passare i binari in piazza Amendola: e lì, in quell’incrocio dove si affacciano via XX Settembre, viale Diaz, via Roma, viale Regina Margherita, nuovo test per il traffico.

