Metro, tra i binari i segni del degrado 

Nel percorso del tram dei desideri c’è di tutto, meno le carrozze. I doppi binari nel tratto che va da piazza Repubblica a San Saturnino hanno perso la loro destinazione d’uso. Quello spazio, libero da auto, è diventato un’ottima pista ciclabile, uno spazio per runner e un’area per i bisogni dei cani.

Transenne e sporcizia

Nella nuova linea Repubblica-San Saturnino (appena 300 metri) si vive una situazione paradossale. I lavori sono stati completati lo scorso autunno ma per motivi burocratici, ispezioni, nulla osta o altri documenti, di metro (ma forse è meglio chiamarli tram) neanche l’ombra. Di contro, nel tratto tra la vecchia stazione Arst, il Tribunale per i minorenni e i campi dell’Ossigeno spuntano le famigerate transenne metalliche. Gli addetti alle pulizie cercano di tenere in ordine quello spazio. Ma non è un’operazione semplice. In quello che è ancora un cantiere con cavi penzolanti è facile trovare bottiglie, cartacce ed erbacce che, nonostante la stagione arida, sono rigogliose. Le situazione più critiche all’altezza delle fermate del Ctm dove i passeggeri in attesa non esitano a gettare i rifiuti oltre le recinzioni. Per non parlare dei cani ai quali padroni incivili permettono di fare i bisogni per poi non raccoglierli.

Il caos

Cantieri, ruspe, camion, scavi. Muoversi a Cagliari è una Via Crucis. Altro che mobilità sostenibile. Il centro è ferito da anni da quella che sembra la maledizione della linea 3 della metro. Proroghe e rinvii non consentono ancora di stabilire una scadenza tecnica per la consegna dell’opera. Con buona pace di chi si muove in macchina, moto, bici o monopattino, costretto a percorsi alternativi (spesso inutili o addirittura peggiori) e a pericolosi slalom per evitare cadute o rotture di ammortizzatori o gomme. Con questi slittamenti, il capoluogo della Sardegna è intrappolato soprattutto durante le ore di punta, all’entrata e all’uscita da scuola. Migliaia di studenti in arrivo da Monserrato, Pirri, Quartucciu e dall’hinterland che raggiungono il Dettori, l’Alberti, il Martini (quando aprirà), il linguistico o altri istituti scolastici privati si faranno accompagnare a scuola dai genitori. Per non parlare degli universitari che dal centro devono recarsi alla Cittadella di Monserrato, contribuendo all’aumento del traffico.

I collaudi

La palla sulla metro di superficie dell’Arst da agosto è nelle mani della commissione formata da rappresentanti del Ministero, della Regione, dell’Arst, dell’Ansfisa (l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie) e del raggruppamento temporaneo di imprese che ha eseguito i lavori: Consorzio Integra Società Cooperativa, Salcef, Zanolla e Project Automation e composta da sei ingegneri: Marco Pellerito (Ansfisa, presidente), Flavio Di Nuccio (Mit), Efisio Erbì (Ansfisa), Felice Mulas (Arst), Enrica Carrucciu (Regione Sardegna) e Giulio Recanatini (Ansfisa).

I tempi potrebbero essere brevi ma nessuno, visti i precedenti, si sbilancia. Venerdì c’è stata l’ultima riunione, ora la tabella di marcia prevede la chiusura del verbale della Commissione di collaudo di completamento delle verifiche. Verbale che poi sarà trasmesso all’Ansfisa che provvederà al rilascio del nulla osta per il pre esercizio (i tram viaggeranno vuoti per una decina di giorni). Se tutto filerà liscio il direttore d'esercizio dell’Arst certificherà che l'infrastruttura non abbia subito delle modifiche da sollecitazione meccanica, o altro. Solo allora l’Ansfisa trasmetterà all’Arst e alla Regione il nulla osta tecnico che consentirà all’assessorato ai Trasporti di concedere l’autorizzazione per l’apertura al traffico passeggeri.

