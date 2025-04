Metro, slitta ancora la ripartenza 

All’origine il taglio del nastro era previsto all’inizio dello scorso anno scolastico, poi Natale, poi carnevale e, infine, Pasqua. Le date di riapertura della metro slittano regolarmente da tempo, lasciando così la città nel caos totale a causa dei lavori infiniti. Questo nonostante i vertici dell’Arst, l’Ente strumentale della Regione che gestisce il progetto, abbia più volte comunicato un programma slittato per i più svariati motivi. Gli automobilisti vivono ogni giorno i disagi, con i relativi travasi di bile e anatemi, code chilometriche e tempi inaccettabili anche per piccole distanze. E non si parli di mobilità alternativa, visto che i mezzi pubblici e i taxi finiscono nella ragnatela dei cantieri e l’utilizzo della bici in corsie strette e con l’asfalto disastrato equivale a fare la fine di un gatto in tangenziale.

Promesse mancate

Per la tratta Repubblica-Caracalla, chiusa ormai da oltre due anni per i lavori di raddoppio dei binari, e il nuovo tratto Repubblica-San Saturnino (appena 300 metri) della linea 3 che arriverà fino a Matteotti, non si conosce ancora la data dell’entrata in funzione dei tram. «Questione di poche settimane», aveva assicurato il direttore generale dell’Arst Carlo Poledrini l’8 marzo di quest’anno al nostro giornale. «Con Ansfisa, l’Agenzia nazionale della sicurezza ferroviaria che fa capo al ministero delle Infrastrutture, abbiamo un rapporto di costante e proficua collaborazione. Appena termineremo la nostra parte, con le prove di circolazione, invieremo tutto all’agenzia e da quel momento potranno effettuare il collaudo. Significa che ad aprile la metro tornerà in funzione». Mancano sei giorni alla fine del mese e di inaugurazione delle tratte della metro di superficie neanche si parla. La faccenda si fa inquietante perché una lettera su carta intestata dell’Ufficio comunicazione dell’Ansfisa dichiara che «quest’Agenzia non ha ricevuto alcuna richiesta», negando qualsiasi coinvolgimento dell’Agenzia nei controlli finali.

Le giustificazioni

Quali sono i motivi che causano questi perenni slittamenti e mandano in tilt la circolazione del capoluogo? «Sono in corso di conclusione le verifiche previste dalla norma, propedeutiche alle prove di circolazione del tram», fa sapere Poledrini. «Queste verifiche sono state ritardate dalle condizioni meteo, dalla necessità di alcuni interventi tecnici di messa a punto, dalle festività nonché da alcuni ritardi da parte delle imprese impegnate. Per questi motivi la data precisa in cui avrebbero dovuto essere effettuate le prove di circolazione tram è stata oggetto di differimento. Tuttavia, le stesse saranno verosimilmente avviate da lunedì prossimo». Si rivedranno gli operai al lavoro nei cantieri? «Obiettivo prioritario dell’azienda è che tutte le attività necessarie avvengano nella massima sicurezza quanto prima». I cagliaritani sono stremati dalle attese, è possibile prevedere una data in cui i tram torneranno a circolare? «Le nostre prove – aggiunge il direttore generale dell’Arst – confidiamo siano completate in circa una massimo due settimane; poi intervengono le procedure previste dalle norme per consentire la riapertura al pubblico, che prevediamo avvenga in circa un mese, un mese e mezzo, anche se speriamo di riuscire prima». Sperando che questa volta l’Ansfisa venga coinvolta in tempi brevi per ottenere il nulla osta di sicurezza.

