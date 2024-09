Metro, slitta ancora la riapertura 

L’attesa è al capolinea (Matteotti), anche quella, e i cantieri del metrò cominciano ad accelerare. Ufficialmente fare previsioni è impossibile, la puntualità dell’intero puzzle dei lavori della metro resta un’incognita. Perché in teoria sarebbero dovuti andare avanti per 836 giorni (dal primo aprile 2021), oggi invece sono già oltre 1200, ed è verosimile che si andrà avanti anche per tutto il 2025 (e forse persino oltre). Alcuni, però, in attesa di aprire quello più impegnativo, in via Roma (la prossima primavera) vedono la fine. «In viale Cimitero, dove stiamo completando l’infrastruttura sul lato opposto alla fermata San Saturnino finiremo a dicembre di quest’anno», spiega il direttore generale di Arst, che gestisce i lavori della metropolitana leggera, Carlo Poledrini. «In viale Diaz, invece», dove i lavori sono cominciati dopo Ferragosto, «chiuderemo tutto entro gennaio 2025», aggiunge. Fin qui le buone notizie. La cattiva è che dopo quasi due anni la linea Repubblica-San Gottardo, molto attesa soprattutto dagli studenti (ora che è ricominciata la scuola), resta ancora chiusa. «I lavori di raddoppio, ancorché sostanzialmente conclusi, hanno subito un rallentamento», legato a un “incidente” che ha messo fuori uso la rete nella tratta di Pirri, spiega ancora Poledrini,

La linea 3

Oltre 2,5 chilometri, sette fermate, settemila passeggeri (previsti) ogni giorno e poco più di 5 minuti per andare da piazza Repubblica a piazza Matteotti. La linea 3 della metropolitana Repubblica-Matteotti avanza, non senza rallentamenti e intoppi, verso via Roma (il tratto finale e più complicato) dove ruspe e operai arriveranno, così indica l’ultima tabella di marcia, non prima della primavera del prossimo anno, quando sarà chiuso il cantiere (del Comune) del waterfront. in ritardo i lavori in piazza Madre Teresa di Calcutta, dove Arst deve realizzare le importantissime vasche di contenimento delle acque che impediranno gli allagamenti in viale Diaz con le piogge. Lì, spiega Poledrini, «sono iniziate alcune attività preliminari all'avvio dei lavori».

Il futuro

Certo,occorrerà sopportare ancora un bel po’ i disagi legati ai cantieri prima di poter inaugurare il primo viaggio. Le novità, alla fine, saranno rilevanti. «Tutte le fermate già realizzate, Repubblica e San Saturnino, sono dotate di percorsi loges avanzati per ipovedenti “lve”, le piastre loges sono dotate di tag a radio frequenza che gestiscono informazioni vocali, led luminosi per gli attraversamenti del binario, pannelli a messaggio variabile che informano su orari e tempi di arrivo del tram oltre a essere dotate di pensiline con tutti gli elementi accessori tra i quali cestini porta rifiuti per la raccolta differenziata, oltre ovviamente alle sedute per l’attesa del tram», spiega Poledrini.

Slitta la riapertura

Intanto c’è ancora da attendere per la riapertura della linea Repubblica-S. Gottardo, ferma da gennaio 2023 per i lavori di raddoppio dei binari. Lavori che, in origine, sarebbero dovuti durare cinque mesi e che invece non sono ancora terminati. «Purtroppo la scorsa settimana si sono verificati due eventi che hanno coinvolto la linea di contatto aerea – in via Italia e in via Caracalla, verosimilmente tra loro non correlati - creando ingenti danni sull'infrastruttura già messa in opera e determinando un fermo delle lavorazioni per le necessarie operazioni di messa in sicurezza e per il successivo ripristino della linea di contatto», dice ancora Poledrini. E conclude: «Stiamo completando un restyling dell'edificio Repubblica che da stazione diventa fermata, ciò comporta un diverso approccio all'utilizzo nel rispetto del codice stradale, nel senso che i pedoni -passeggeri dovranno utilizzare gli appositi camminamenti realizzati e rispettare le aree di non accesso, opportunamente segnalate da cartellonistica e dissuasori».

